Lakmusov papir je le eno vprašanje

Iskanje najboljšega romana preteklega leta že postaja napeto: s prvim in najobsežnejšim pregledom dolgega seznama, ki ga vsako leto skrbno pripravi Boris Rifl iz Narodne in univerzitetne knjižnice, so žiranti v boj za deseterico poslali nekaj manj kot trideset del, ki so najbolj pritegnila njihovo pozornost. Katera bodo v tej bitki najbolj prepričljiva, bo znano na svetovni dan knjige.

Potem ko so žiranti Igor Bratož (predsednik), Seta Knop, Kristina Kočan, Tanja Petrič in Peter Svetina prejšnji mesec zasedali prvič, izmenjali mnenja o nekaj sproti že prebranih romanih, pomisleke o načinu dela ter zastavili načrt za njegov potek v 36. sezoni kresnika, so si enakomerno razdelili naloge ter se za nekaj tednov potopili med knjige.