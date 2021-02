Lara Gobec: Pusti žalost pri miru

Nauči me žalosti / praviš / prepoten / in lepljiv / ležiš med skalovjem / in ti pravim / pusti žalost pri miru, v pesmi petek je dan zapiše Lara Gobec. FOTO: Voranc Vogel

Avtorji in kritiki, predstavljeni v rubriki Mlado pero, se bodo v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, znova srečali 2. marca ob 19. uri. Pogovor, na katerem bodo sodelovali pesnica Aiko Zakrajšek, literarna kritičarka in pesnica Eva Ule, literarni in filmski kritik ter prozaist Martin Justin in pesnica Lara Gobec, bo moderiral Andrej Hočevar.

na ulici dušana kvedra



ko sem bil majhen

sem našel dedka

v zadnji čokobananici

žvečil sem jo celi dve uri

in jo potem izpljunil

na pločniku

nekje v šentjurju

stopil sem čez lužo

in dedek je klical za mano

ne pusti me tukaj

utrujen sem

in sam

nisem vedel

kako je

če si utrujen

in sam

samo da se mrači

in moram domov

vseeno sem rekel

jutri spet pridem

in prinesel ti bom čokobananice





petek je dan



izgledaš kot

mandić v infernu

ko se poslavlja od svojih otrok

kot da ne bi znal biti žalosten

in ti moram pomagati

reševati križanke

kadar se ti trese roka

in te zatohla vročina na krku

drži pri tleh

nauči me žalosti

praviš

prepoten

in lepljiv

ležiš med skalovjem

in ti pravim

pusti žalost pri miru





konje krast



dež je imel najraje

pravil mu je prha

namilil si je pazduhe

in sosedo

s katero je ljubimkal

rjave lase je imela

in srbske korenine

nisem še videl

koga tako mirnega

in odločnega



ko sem jo na svoj

dvaindvajseti god

prijel za boke

me ni odrinila stran

in skupaj sva gledala

kako je oče splavil

hrastove hlode

navzdol po reki

V rubriki Mlado pero vsak mesec predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, dajemo prostor za razmislek o literaturi mlajših generacij in spodbujamo njeno prisotnost v slovenski publicistiki. Za tokratno pero je poprijela pesnica, recenzijo njenega dela pa je pridal literarni in filmski kritik ter prozaist ­Nauči me žalosti / praviš / prepoten / in lepljiv / ležiš med skalovjem / in ti pravim / pusti žalost pri miru, v pesmi petek je dan zapiše Lara Gobec (2001), ki s kratkimi, ostrimi in (na videz) preprostimi verzi razkriva vsakdan, poln teže in radosti medčloveških odnosov. Kot zapiše Martin Justin, »z asociativnim nizanjem verzov, nedoločnostjo dogajalnega časa in prostora ter izmuzljivim lirskim subjektom avtorica tako bralki odtujuje vsakdanjost in v njej odpira prostor večpomenskosti, hkrati pa v pesmih prevladujejo podobe, ki evocirajo minljivost, nepovratnost«.Devetnajstletna Lara Gobec, ki trenutno študira na Pravni fakulteti v Ljubljani, je pesnila že v osnovni šoli in bila trikrat uvrščena v ožji izbor vseslovenskega osnovnošolskega literarnega natečaja Roševi dnevi, nato pa bila leta 2018 ena od finalistk Župančičeve frulice, ki jo je lani naposled tudi dobila. Ob tem je bila vključena v projekt Klub Najst SNG Drama Ljubljana, uvrščena med finaliste natečaja Mala Veronika 2020 in objavljena v reviji Novi zvon ter na spletnem mediju www.ludliteratura.si. Lani je svoje pesmi pod mentorstvomizdala tudi v antologiji mlade celjske poezije In zemlja je vibrirala kot živo telo.»Poezija je eden od najosnovnejših instrumentov, kar jih premore človeštvo, se pa ne zavedam natanko, kje in kako se rojevajo moje pesmi. Zdijo se mi popolnoma gole, brez nepotrebne navlake in kiča; morda jih razumem kot svojo še ne mrtvo otroško govorico, ki se skriva pod plastmi odraščajoče osebe,« je povzela Lara Gobec, ki so jo vsebinsko vselej »fascinirali zatohlost režima vzhodnega bloka, trenutki pred/med/po opitosti, slovenski obredi, kot so koline in praznovanje velike noči, deviance v najbolj vsakdanjih odnosih, bežni stiki z mimoidočimi na ulici«. Ob tem avtorica rada uporablja številne »pesniške maske in like«, slogovno pa stremi k preprostim strukturam in izčiščenemu izrazu, saj si želi, da bi »bralec med verzi našel varen pristan in zadihal«.Kadar ne piše, temveč bere, Lara Gobec najraje posega po delih, Kristiana Koželja (ki je kot mentor močno vplival na njen pesniški izraz),in, pa tudi po pesmih »enega od meni ljubših pesnikov in pesniškega sopotnika. Mislim, da me je najino prijateljstvo močno oblikovalo kot pesnico, močno pa se počutim povezano tudi z ustvarjanjem skupinein. Druži ju pristna in neokrancljana surovost; zdi se mi, da se v določenih horizontih skladata z mojimi pesmimi.« Avtorica med svoje vplive prišteva še skladbe– »moja najljubša je Sonata št. 2 v izvedbi« – ter soustvarjanje predstave Sanjati? v režiji, ki jo je »naučil najti lepoto in umetnost v vsakdanjem govoru, gestah, opravilih«. Ob tem Lara Gobec pogosto posega po filmih, ki kakor literarne in popkulturne reference najdejo pot v njena dela; v zadnjih letih sta nanjo močno vplivala predvsem poljski film Idater romunski film 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva, ki ga je spisal in režiral»Velikokrat pa ni potreben film, temveč le beseda ali verz, ki iz mene izbeza vse ostalo,« je dodala Lara Gobec, ki si želi službovati kot pravnica, ob tem pa pisati in »v doglednem času izdati tudi pesniško zbirko«.