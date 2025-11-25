(OCENA) Lara Paukovič: Miza za štiri

Gre za berljiv roman, ki spretno gradi suspenz ter izvaja reze in zamolke na dramaturško učinkovitih mestih ter nam da videti odtujenost.

Taras Kermauner v neki spremni besedi k Šalamunovi poeziji zapiše, da Šalamun s svojo pesniško govorico že reflektira družbeni obrat proti potrošniški družbi. Konec koncev je njegov Poker izšel sredi šestdesetih, ko je jugoslovanska partija izvedla tržno reformo, ki je omogočila vzpon menedžerskega podjetniškega razreda. Če je pri temnih modernistih, kot sta Zajc in Strniša, svet še začaran, morje pri Šalamunu – tako Kermauner – ni več prostor epike, mistike, nevarnosti in neznanega, ampak služi predvsem kot vikend oddih za srednji sloj, ki si hodi na obalo namakat noge. Miza za štiri, tretji roman Lare Paukovič, je v tem horizontu postvarelosti odnosov (višjega) srednjega razreda, ki hitro spodbudi tudi oznake odtujenosti. J. in B. (Julija in Blaž) sta par v poznih dvajsetih, S. in D. ...