Ko se sočutna prijaznost postopoma prelije v bizarnost

Novinarka in pisateljica Lara Paukovič je doslej izdala romana Poletje v gostilni (2017) in Malomeščani (2019), lani pa pri Cankarjevi založbi še roman Miza za štiri. V njem se loti skorajda toksičnega odnosa med mlajšim in starejšim parom, ki je prežet z žalovanjem za prezgodaj umrlo mamo.

Tudi vaš novi roman Miza za štiri je roman o odnosih, družinskih, partnerskih, prijateljskih. To je večna tema literature, mar ne?

Ja, temu lahko samo pritrdim. Odnosi so res nekaj, kar me najbolj zanima. Ko sem razmišljala, kaj bom študirala, sem se odločala med primerjalno književnostjo in psihologijo. Tako bi se v vsakem primeru ukvarjala z odnosi, tako ali drugače. Če bi šla na psihologijo, bi s tem lahko še kaj bolj resnega zaslužila. (Smeh.) Zdaj pa pač pišem o odnosih. Zdi se mi, da se v teh malih dogodkih, malih odtenkih skrivajo zelo velike stvari. Zato mislim, da bo to kar ostal moj navdih.