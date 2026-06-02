Boj se mora začeti z dostojanstvom

Albanska akademikinja in pisateljica Lea Ypi, rojena leta 1979, živi in dela v Veliki Britaniji. Nase je opozorila z avtofikcijskim prvencem Svobodna o odraščanju v Albaniji ob razpadu tamkajšnje različice socializma in prihodu kapitalizma. Prevedli so ga že v trideset jezikov, imamo ga tudi v slovenščini, zanj je prejela več uglednih mednarodnih nagrad. Nedavno je v Ljubljani predstavila svojo drugo knjigo, Pokončna, zdaj pa piše še zadnji del družinske trilogije – o migrantstvu in svojih študentskih letih v Italiji.