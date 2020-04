Leigh Bardugo - Fantazije ni nikoli dovolj

Nov fenomen žanra fantazijskega zgodbarstva prihaja iz Griševskega vsemirja. Tovrstna literatura je v velikem vzponu, tudi zaradi priljubljenosti tega žanra v filmski in televizijski produkciji. Tej priljubljenosti se je kmalu po izidu romana Vranja šesterica in nato še z nadaljevanjem zgodbe v knjigi Pokvarjeno kraljestvo pridružila tudi ameriška pisateljica Leigh Bardugo​.Vse bolj priljubljena ameriška pisateljica Leigh Bardugo se je kmalu po izidu romana Vranja šesterica, umeščenega v fantazijski svet Griševskega vsemirja, znašla na vrhu lestvic najbolj prodajanih knjig New York Timesa. Ta jo je takrat uvrstil tudi na ...