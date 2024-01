Leto 2024 v znamenju obletnic, ilustracije in stripa

Največja založba pri nas, Mladinska knjiga, je objavila program za leto 2024. Zaznamovale ga bodo številne obletnice, med njimi 50-letnica zbirke Odisej in 25. obletnica prevoda prve knjige o Harryju Potterju. Skupno bo izšlo več kot tristo naslovov. Glavna urednica Alenka Kepic Mohar poudarja uravnoteženost in raznovrstnost programa za vse bralce kot tudi stik z njimi digitalno in v živo.

Tovrstna programska usmeritev po mnenju Alenke Kepic Mohar pripomore k ohranjanju živosti založniške, kulturne in bralne krajine, povezovanje bralcev in avtorjev na dogodkih v knjigarnah in zunaj njih kot prek aplikacije Mladinska knjiga PLUS pa je toliko pomembnejše, ker »tekmujejo z industrijo prostega časa, ki razpolaga z večjimi viri na več področjih«.

Da tesni stiki vplivajo tudi na prodajo – in kakšno moč imajo pri tem družbena omrežja –, pa je razvidno iz uspehov izvirnih priročnikov, ki so se zavihteli na sam vrh lestvice najbolje prodajanih knjig, tako v založbi kot širše, denimo Življenja v sivi coni in Znanosti mirnega življenja Davida Zupančiča ter Aidee Klemna Selakoviča. Knjige za osebno rast so po besedah vodje uredništva priročnikov Urške Kaloper najmočnejša kategorija založbe. Na tem področju je za njimi »noro leto«. V letošnjem bodo med izvirnimi izdajami med drugim knjigi coachinj Vesne Sodnik in Saše Kranjc ter novi Tine Bončina in Aljoše Bagole.

Pestro tudi na področju leposlovja

Ob tem je vodja digitalnega uredništva knjižnih digitalnih vsebin Tihana Kurtin Jeraj dejala, da bralci po uspešnicah v podobnem obsegu posegajo tako v tiskani kot digitalni obliki. Povečuje se zanimanje za zvočnice, ki so jih v aplikaciji dodali e-knjigam, podkastom, Navdihovalcem in digitalnim podaljškom revij, ki jih izdajajo. Zvočnice – po njih uporabniki posegajo hibridno v kombinaciji z e-knjigami – ustvarjajo v lastni produkciji, po zaslugi sklenjenih partnerstev pa bodo ponudili tudi zvočnice drugih slovenskih založb in v angleščini. Pri njihovi objavi poskušajo slediti tempu tiska.

Na področju leposlovja bodo letos zaznamovali 50-letnico zbirke Odisej, 85-letnico ilustratorke Jelke Reichman, 25. obletnico prevoda prve knjige o Harryju Potterju, 120. obletnico rojstva Srečka Kosovela, 100. obletnico rojstva Ivana Minattija, 90-letnico Saše Vegri, 120. obletnico rojstva Edvarda Kocbeka ter 50-letnico prevajalskega dela Aleša Bergerja in z njo 100-letnico Nadrealističnega manifesta.

Posebno pozornost bodo namenili tudi stripu. Vodja uredništva leposlovja Andrej Ilc je med drugim napovedal izide stripov Mohi, nagrajenega na bolonjskem sejmu, Hararijevega Sapiensa ter stripa po resnični zgodbi Beli tekač, za katerega sta združila moči Tadej Golob in ilustrator Jurij Devetak. Kot je poudarila Alenka Kepic Mohar, se bodo v luči častnega gostovanja Slovenije na letošnjem sejmu v Bologni slovenski ilustraciji poklonili z izdajo posebne ilustratorske mape.

Med drugim prihajajo tudi ilustrirana verzija tretjega dela serije o Harryju Potterju Jetnika iz Azkabana in »manjkajoči del kanona« Quidditch skozi stoletja; slikanica Mali kakadu Svetlane Makarovič, nova avtorska slikanica mednarodno uveljavljene ilustratorke Maje Kastelic Povabilo, dve slikanici ustvarjalnega dvojca Julia Donaldson in Axel Scheffer, od tega nova, ki bo jeseni sočasno izšla drugod po svetu in pri nas.

Če se je Tadej Golob podal na področje stripa, se je kresnikov lavreat iz leta 2022 Roman Rozina v zgodbice: Precej drugačen zmaj bo izšel z ilustracijami Petra Škerla. Andrej Ilc je poudaril še izid Gospodične z monstero Maše Ogrizek, zbirke živalskih pravljic z vsega sveta, ki jih je zbrala Anja Štefan (ilustracije Zvonko Čoh), ter balkanskih pravljic »girl power« po izboru Špele Frlic (ilustracije Ana Zavadlav).

Med prevodi naj omenimo Kremeljskega maga goncourtovca Giuliana da Empolija, ki bo obiskal Slovenijo, Slepo luč Benjamina Labatuta, novega imena latinskoameriške proze, objavo še neizdanega romana Gabriela Garcíe Márqueza Avgusta se vidiva, Mladega munga avtorja uspešnice Shuggie Bain Douglasa Stuarta, novo knjigo milenijke Sally Rooney in novi prevod Tolkienovega Silmarilliona.

Od sage o gospodarju prstanov pa nazaj k Harryju Potterju: Andrej Ilc je namignil, da se ob 25. obletnici prvega prevoda pripravlja nekaj povezanega z avtorico J. K. Rowling – kaj, za zdaj ostaja uganka.