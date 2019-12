FOTO:Leto in desetletje dobrega branja

Konec leta je čas za sezname in najbolj koristni so tisti, ki naštevajo knjige. Kako naj se drugače bralec znajde med neštetimi naslovi, ki izidejo v tujini in doma? Kadar ob novem letu različne bralce povabim, naj mi zaupajo, katere so bile tiste knjige, ki so jih navdušile, se potem, ko njihove odgovore sestavljam skupaj na straneh Književnih listov, počutim, kakor da sem se znašla v kakšnem pariškem salonu, v katerem se zanimivi ljudje strastno pogovarjajo o knjigah. Tadej Zupančič, publicist, London Knjige, ki so vas navdušile v preteklem letu?To ni vrstni red in tudi lestvica ne, samo seznam, res. Édouard Louis: Who ...