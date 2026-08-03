Levičarstvo kot kultura poraza

Zgodovinar Enzo Traverso analizira melanholijo levičarjev od Karla Marxa do danes.
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Skupaj s socialističnimi državami vzhodne Evrope je izginil pricip upanja, na katerega so se potiho opirali levičarski borci v prejšnjih dveh stoletjih. FOTO: Yan Dobronosov/AFP
V računalniški igri Disco Elysium iz leta 2019, verjetno največjem dosežku levičarske umetnosti v zadnjem desetletju, igralec na vprašanje, kako izvohati komuniste, dobi odgovor, da ima »komunizem vonj po porazu«. Le tri leta pred izidom skrajno melanholične estonske igre je monografijo o tem »vonju« levičarjev napisal italijanski zgodovinar Enzo Traverso. Levičarska melanholija: marksizem, zgodovina in spomin je konec preteklega leta izšla pri založbi Inštituta Časopisa za kritiko znanosti v slovenskem prevodu Katarine Majerhold.
Levičarska melanholijaℹEnzo Traverso
Levičarska melanholija
Marksizem, zgodovina in spomin
Prevedla Katarina Majerhold
Inštitut Časopis za kritiko znanosti
2025
O levičarski melanholiji je sicer verjetno prvi pisal Walter Benjamin, ko je s to besedno zvezo leta ...
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