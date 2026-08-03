Levičarstvo kot kultura poraza

V računalniški igri Disco Elysium iz leta 2019, verjetno največjem dosežku levičarske umetnosti v zadnjem desetletju, igralec na vprašanje, kako izvohati komuniste, dobi odgovor, da ima »komunizem vonj po porazu«. Le tri leta pred izidom skrajno melanholične estonske igre je monografijo o tem »vonju« levičarjev napisal italijanski zgodovinar Enzo Traverso. Levičarska melanholija: marksizem, zgodovina in spomin je konec preteklega leta izšla pri založbi Inštituta Časopisa za kritiko znanosti v slovenskem prevodu Katarine Majerhold. Levičarska melanholijaℹEnzo Traverso Levičarska melanholija Marksizem, zgodovina in spomin Prevedla Katarina Majerhold Inštitut Časopis za kritiko znanosti 2025 O levičarski melanholiji je sicer verjetno prvi pisal Walter Benjamin, ko je s to besedno zvezo leta ...