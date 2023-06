Levstikovi nagradi za življenjsko delo Desi Muck in Kamili Volčanšek

Založba Mladinska knjiga je Levstikovi nagradi za življenjsko delo namenila pisateljici, dramatičarki, igralki in publicistki Desi Muck ter akademski slikarki in ilustratorki Kamili Volčanšek. Levstikovo nagrado za izvirno leposlovno delo je namenila pisateljici Suzani Tratnik ter za izvirne ilustracije ilustratorki Ani Zavadlav.

Kot piše v utemeljitvi, je Desa Muck, dobitnica Levstikove nagrade za življenjsko delo za izvirno leposlovje, ena izmed najbolj samosvojih sodobnih ustvarjalk za otroke in mladino na Slovenskem. Na humoren in luciden način odslikava vsakdanje življenje in nam neprisiljeno pokaže, kaj je prav in kaj ne. V svojih zgodbah zna biti ostra in neprizanesljiva, pa tudi pogumna. Loteva se aktualnih in včasih še vedno tabuiziranih tem – družinskih odnosov, odnosa do živali, spolnosti, drog, samospoznavanja, osamljenosti, prijateljstva in ljubezni, hlastanja po uspehu in moči, samopodobe, strahu, veselja in žalosti.

Napisala je več kot 60 literarnih del za otroke, mladino in odrasle, mnoga so večkrat ponatisnjena. Prevedena so v nemški, angleški, hrvaški, srbski, romunski, češki, slovaški, madžarski in romski jezik. Prejela je številna priznanja in nagrade, med njimi večernico (1998) za knjigo Lažniva Suzi, Levstikovo nagrado za zbirko zgodb Anica (2005) ter uvrstitev na častno listo IBBY (2006) za knjigo Anica in velike skrbi.

Za STA je ob prejemu nagrade o svojem ustvarjanju povedala, da je to njen poklic in od tega živi, zato se tudi tako velike količine njenih besedil »povsod po svetu valjajo«. Kot je še povedala, večinoma piše o temah, ki jo osebno zanimajo in za katere misli, »da če bi jih obdelala, da bi verjetno tudi drugim koristilo, če bi jih prebrali«. »Imam močno željo po sporočanju in zgleda, da imam neko pedagoško čakro, ki se jo trudim zatreti, ampak mi vsake toliko časa ven useka,« se je pošalila.

Kamilo Volčanšek, dobitnico Levstikove nagrade za življenjsko delo za izvirne knjižne ilustracije, z založbo Mladinska knjiga povezuje lepa zbirka slikaniških in ilustriranih knjig. Že na začetku ilustratorske poti je za slikanico Kralj Drozgobrad Jakoba in Wilhelma Grimma prejela Levstikovo nagrado, ki sta ji sledili Smrekarjeva nagrada za življenjsko delo in nagrada Ivane Kobilca za življenjsko delo. Ilustrirala je raznovrstna besedila sodobnih pravljičarjev: Itala Calvina, bratov Grimm, Hansa Christiana Andersena, slovenske ljudske pripovedi. Antologija Sončnica na rami, pesmi za otroke od Frana Levstika do danes z njenimi ilustracijami spada med klasiko sodobne ilustrirane književnosti za otroke in mlade.

Kamila Volčanšek je Levstikovo nagrado prejela že na začetku ilustratorske poti. FOTO: Jure Eržen

Kamila Volčanšek s posluhom za različne pripovedne prostore vzpostavi inovativne kulise dogajalnih prostorov in pokrajin. Njen barvni likovni svet je živopisen, bogata kostumografija in detajli vzbudijo radovednost, barvna pokrajina nas popelje v pravljičnost, med drugim piše v utemeljitvi nagrade.

Za STA je nagrajenka o svojem ustvarjanju povedala, da se ukvarja tako s slikarstvom kot ilustracijo, da pa ne more ustvarjati sočasno obojega. Pri ilustraciji »stokrat prebere tekst, pa če ga pozna že od ne vem kdaj«, nato »stvari počasi prihajajo« in nato si izbere nekaj likov. Pri slikanicah in tudi pri slikah naredi ogromno risb, jih tudi zavrže, včasih je in včasih ni zadovoljna, kombinira. Kot je še povedala, je lahko navdih vse okoli nas, denimo človek, ki ga sreča na cesti.

Pripoved Ava Suzane Tratnik odlikuje mojstrska, zelo ekonomična struktura s kopico suspenzov. FOTO: Voranc Vogel

Suzana Tratnik Levstikovo nagrado za izvirno leposlovno delo 2023 prejme za knjigo Ava. Pripoved odlikuje mojstrska, zelo ekonomična struktura s kopico suspenzov, ko se v najbolj napetem trenutku vrne v preteklost. A čeprav je zgodba težka in jezik včasih grob, kot je grobo tudi življenje, v katerem se je že s svojim rojstvom znašla njegova junakinja, je roman Ava hvalnica sočutju in nas opozarja na to, kako pomembna za otrokovo življenje je varna, ljubeča in razumevajoča družina, je med drugim zapisano v utemeljitvi nagrade.

Ana Zavadlav Levstikovo nagrado za izvirne ilustracije prejme za ilustracije v knjigi Italijanske pravljice 1, 2 Itala Calvina. Kot piše v utemeljitvi, je Ana Zavadlav s svojimi ilustracijami, ki so pravzaprav bogata galerija impresij in ekspresivnih podob, obsežno zbirko italijanskih pravljic Itala Calvina povezala v izjemno likovno delo. Med pravljice so vtkane številne enostranske ilustracije in vinjete, ki jih odlikujeta sijajna risba in mojstrska raba medija.

Ilustracije Ane Zavadlav so bogata galerija impresij in ekspresivnih podob. FOTO: Radivoj Zavadlav

Mladinska knjiga Levstikovo nagrado podeljuje od leta 1949. Ob 50-letnici prve podelitve nagrad je uvedla še nagrado za življenjsko delo; prejemniki dobijo simbolično obeležje – ploščo z imenom – pod arkadami pred knjigarno Konzorcij. Plošči letošnjima nagrajencema so odkrili po predstavitvi nagrajencev, nagrade pa so podelili v Tacnu. Nagrajenki za izvirno leposlovno delo in ilustracije prejmeta vsak po 2000 evrov neto, nagrajenki za življenjsko delo pa vsaka po 4000 evrov neto.