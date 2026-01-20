Literarno slovo

V nadaljevanju preberite:

»V določenem trenutku dobi človek občutek, da je odigral vse svoje melodije. Med pisanjem sem se zavedel, da je to moja zadnja knjiga in da tako tudi mora biti.« Britanski pisatelj Julian Barnes, ki je zbolel za rakom, je nedavno tik pred svojim 80. rojstnim dnevom izdal knjigo s pomenljivim naslovom Departure(s), torej Odhod(i). Tudi pri nas zelo priljubljeni pisatelj – v slovenščini imamo njegova dela Flaubertova papiga, Prerekanja, Ljubezen etc., Arthur in George, Zgodovina sveta v desetih poglavjih in pol ter Hrumenje časa – je avtor štirinajstih romanov, po treh so bili posneti tudi filmi.