    Knjiga

    Literatura povezuje ljudi, razrešuje protislovja in odpira nove perspektive

    Na sejmišču ob Majni se je začel 77. frankfurtski knjižni sejem, letošnja častna gostja so Filipini
    V Frankfurt so pritovorili avtentični filipinski jeepney, kakršne so po drugi svetovni vojni z improviziranimi predelavami ameriških džipov začeli uporabljati za javni prevoz. FOTO: Marc Jacquemin
    Galerija
    V Frankfurt so pritovorili avtentični filipinski jeepney, kakršne so po drugi svetovni vojni z improviziranimi predelavami ameriških džipov začeli uporabljati za javni prevoz. FOTO: Marc Jacquemin
    Igor Bratož
    15. 10. 2025 | 12:00
    5:12
    A+A-

    Na uradnem slovesnem odprtju knjižnega sejma so poleg direktorja Juergena Boosa v torek zvečer v prvi vrsti sedeli novi nemški minister za kulturo in medije Wolfram Weimer, sicer nekdanji urednik časnika Die Welt, predsednica borznega združenja nemških založnikov in knjigotržcev Karin Schmidt-Friderichs, med njimi pa tudi filipinska senatorka Loren Legarda.

    V programu so nastopile filipinske pesnice Merli M. Alunan, Marjorie Evasco in Mookie Katigbak-Lacuesta. Kljub napovedim pred odprtjem sejma se prireditve ni udeležil letošnji Nobelov nagrajenec za literaturo László Krasznahorkai, ga pa v Frankfurtu pričakujejo te dni.

    Po poročanju vodilne filipinske medijske družbe ABS-CBN je Loren Legarda, dolgoletna senatorka in predsednica senatnega odbora za kulturo in umetnost, še maja javno pozvala filipinske umetnike in neodvisne založnike, ki so v podporo Palestini zahtevali bojkot nastopa na frankfurtskem sejmu, naj javno nastopijo, pokažejo pogum in pojasnijo svoja stališča.

    Med najbolj nezadovoljnimi je bila založnica Faye Cura, ustanoviteljica male feministične založbe Gantala Press, ki je v več zapisih opozorila, da je sejem globoko povezan z nemško vlado, Nemčija pa je drugi največji dobavitelj orožja Izraelu, zato ni odveč očitek, da bi gostovanje Filipinov v Frankfurtu pomenilo finančno in kulturno podporo genocidu.

    Cura je navedla številne pomenljive podatke, od tega, da sta dva od velikih petih založnikov, Macmillan in Penguin Random House v lasti nemških multinacionalk Holtzbrinck in Bertelsmann, obe investitorki v izraelskih družbah, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, nadzornimi in varnostnimi tehnologijami, Holtzbrinck pa na sejmu tudi gosti tradicionalni zajtrk jeruzalemskega mednarodnega knjižnega foruma.

    Domišljija naseljuje zrak z dušami

    Geslo predstavitve Filipinov kot letošnje častne gostje sejma – Domišljija naseljuje/navdihuje/oživlja/poduhovlja zrak z dušami/duhovi – so organizatorji povzeli po romanu filipinskega pisatelja in narodnega buditelja Joséja Rizala Noli Me Tangere, ki ga je napisal leta 1887 v Nemčiji.

    Otoška država, po številu prebivalstva trinajsta največja na svetu, in njena kultura ponujata komaj verjetno raznolikost, ki jo bolj razumljivo razkrivajo velike številke: 7641 otokov, 183 jezikov, 109 milijonov prebivalcev. Za program frankfurtskega gostovanja so pripravili 77 literarnih dogodkov, na katerih bo nastopilo sto pisateljev, v Nemčiji pa bo gostovalo še petdeset umetnikov, slikarjev, performejev in filmskih ustvarjalcev.

    Na odprtju sejma so nastopile filipinske pesnice Mookie Katigbak-Lacuesta, Merli M. Alunan in Marjorie Evasco. FOTO: Zino Peterek
    Na odprtju sejma so nastopile filipinske pesnice Mookie Katigbak-Lacuesta, Merli M. Alunan in Marjorie Evasco. FOTO: Zino Peterek

    Na tiskovni konferenci pred odprtjem prireditve se je direktor sejma Juergen Boss vprašal: »Zakaj v Frankfurtu zberemo več kot sedem tisoč novinarjev, več kot štiri tisoč založnikov in več kot 200 tisoč obiskovalcev? Zato, ker sejem kaže, kaj literatura lahko naredi, povezuje ljudi, razrešuje protislovja in odpira nove perspektive. Ta sejem odpiramo v polariziranem času, v času, ko so nujna jasna mnenja in zaveze, v času, ko se literatura sooča s pritiski, z vojnami, prepovedmi, cenzuro, tudi v zahodnih demokracijah potekajo kulturni boji, ki vplivajo na založništvo in na knjižnice, ki umikajo gradivo s polic, svoboda raziskovanja in objavljanja postajata ogroženi ... Zato smo s partnerji uvedli kulturnopolitični program Frankfurt Calling, ne zato, ker bi bil lep, ampak zato, ker je potreben, ker mora obstajati prostor za glasove, ki so sicer utišani ali prepovedani. V tem okviru bomo slišali palestinskega knjigotržca Mahmuda Muno, filipinsko dobitnico Nobelove nagrade za mir Mario Resso, ukrajinskega knjigotržca Olekseja Erinčaka in nekdanjega generalnega sekretarja zveze NATO Jensa Stoltenberga. Med našimi partnerji so Združeni narodi, Amnesty International, humanitarna organizacija Memorial in Mednarodna zveza založnikov.«

    Združenje Založniki za Palestino, v katerem je več kot šeststo založb z vsega sveta, je globalno založniško javnost sicer pozvalo k bojkotu sejma, frankfurtsko Palestinsko združenje pa je napovedalo, da bo tako kot lani v parku nasproti vhoda na frankfurtsko sejmišče potekal Palestinski osvobodilni knjižni sejem. Omenjeno prizorišče je bilo nekaj dni pred sejmom ograjeno, sporočilo mestnih oblasti je razlagalo, da zaradi obsežnih obnovitvenih del.

    V Frankfurt so pritovorili avtentični filipinski jeepney, kakršne so po drugi svetovni vojni z improviziranimi predelavami ameriških džipov začeli uporabljati za javni prevoz; tokrat bo vozilo rabilo kot prostor za literarne dogodke.

    Frankfurtski knjižni sejemknjigebranjeFrankfurtliteratura

