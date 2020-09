FOTO:Liu Zakrajšek: kot bi plavala za življenje

»Pišem tistim, / ki so me pustili za seboj. / lahko bi rekla: / 'zdaj sem tu, a ni bilo lahko', // ampak večinoma besede / ne potujejo tako,« v ciklu z naslovom to svetlobo zapiše pesnica, prevajalka iz francoščine in angleščine ter absolventka primerjalne književnosti in filozofije Liu Zakrajšek (1998), ki za svoje pesmi pravi, da so natlačeni predali, ki se jih trudi zapreti z besedami. Predale zapira že dobrih pet let, pred tem pa je svoj čas namenjala tudi baletu in sodobnemu plesu ter ob koncu gimnazije s petimi prijatelji izdala pesniško zbirko Pesmi šestih. Zdaj v revijah Literatura, Poetikon, Dvomovine ter na ...