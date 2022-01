Ljubezen je univerzalni ključ duše

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi Goga je konec leta izšel prvi integralni slovenski prevod vseživljenjskega projekta italijanskega renesančnega pesnika Francesca Petrarce, Canzoniere (Pesmarica). Dvojezična izdaja prinaša 317 sonetov, 29 kancon, devet sekstin, sedem balad in štiri madrigale, ki so odločilno vplivali na nadaljnji razvoj evropske lirike.

Srečko Fišer, prevajalec: »Ve se, da je pesnik sam zbirko videl kot celoto, navkljub 'razpršenemu' naslovu, ki ga lahko razumemo tudi kot gesto kurtoazne skromnosti, lažne ali ne, in opravičilo, ker se on, latinski poeta laureatus, toliko ukvarja s tem 'drobižem'; ukvarjal pa se je v resnici veliko in prav do konca življenja. Dejstvo je, da obsega zbirka 365 + 1 enoto, kar je že po sebi pomenljivo; da ima uvodni sonet, ki spada natanko tja, kamor je postavljen, in sklepno kancono, za katero velja enako; pa še razvejeno mrežo zanimivih, zanesljivih in spekulativnih, notranjih relacij.«