»Zajčja« saga Mone Awad: ljubkost, ustvarjanje in kri

Z nadaljevanjem romana, ki ga je hvalila tudi Margaret Atwood, kanadska pisateljica Mona Awad razširi in pojasni svojo kultno groteskno akademsko sago.

Ko je kanadska pisateljica Mona Awad leta 2019 napisala svoj drugi roman Bunny, je ta navdušil še slovito Margaret Atwood, ki ga je opisala kot genialnega in ga označila za obliko gotske satire, »zelo zabavno, nekoliko grozljivo in precej zunaj okvirov«. Eno najprepoznavnejših del tako imenovane dark academia proze, na katero naj bi močno vplivala Donna Tartt s Skrivno zgodovino, je pisateljica zdaj nadgradila s knjigo We Love You, Bunny. »Pogledala sem v ogledalo in pomislila: To ni obleka zame, to je obleka za Cupcake. Začela sem razmišljati o njej in drugih zajčicah in pomislila sem: Moram se vrniti,« je o impulzu za nastanek svoje zadnje knjige za Guardian povedala avtorica. Razsvetljenje jo je doletelo med pomerjanjem zelene obleke, potiskane z jeleni. Mucki, samorogi in temačni ...