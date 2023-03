Ljubljanska stavba, polna bridke poezije

V nadaljevanju preberite:

Pri založba Škrateljc je izšel prav poseben strip, posvečen eni najbolj prepoznavnih stavb v prestolnici. Cukrarna., s podnaslovom Zgodba slovenske pesniške duše, je poetičen strip o epski zgodbi slovenske moderne, ki je vzniknila na robu mesta in družbe. Pesnik Žiga X Gombač pravi, da se je »ob ustvarjanju tega stripa vnovič navdušil nad poezijo. Nad tem, kje in kako nastaja. In kakšno moč premore zgolj nekaj besed, če so uporabljene mojstrsko in iskreno.«