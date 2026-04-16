Ljudskih pravljic si nihče ne sme in ne more prilastiti

Kristina Brenkova je zbirko najlepših pravljic in pripovedk iz domače in svetovne književnosti pod okriljem založbe Mladinska knjiga in pod imenom Zlata ptica ustanovila leta 1956 – prva je v njej izšla zbirka madžarskih ljudskih pravljic Zlata puščica, do danes ji je sledilo več kot 120 knjig, ki so jih podpisali kar najboljši avtorji, uredniki, ilustratorji, prevajalci ter številni drugi.

Danes Zlata ptica veselo prhuta v uredniških rokah Alenke Veler, urednice mladinskega leposlovja, in Irene Matko Lukan, urednice otroškega leposlovja, ključni soustvarjalki zbirke sta tudi pisateljica, pesnica in pravljičarka Anja Štefan ter pisateljica in pripovedovalka Špela Frlic.