Ljudstvo, praviš! Ljudstvo sva jaz in ti

Mineva 150 let od smrti George Sand, enega največjih pisateljskih imen 19. stoletja ter neuklonljive borke za pravice žensk, kmetov in delavcev.
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George Sand se je v moška oblačila sprva oblačila, da bi v njih lažje jahala, pozneje pa malce iz zabave in malce iz praktičnosti, kajti v njih je lahko vstopala v prostore, kamor ji v krilu ni bilo dovoljeno. FOTO: Théodore Géricault: Jahalka, ok. 1820
George Sand sodi med tiste, o katerih vemo dosti, a hkrati odločno premalo. Vemo, da je bila prva ženska, ki se je v Franciji preživljala s pisanjem. Vemo, da je napisala več kot 70 romanov. Vemo tudi za njene številne ljubimce, za njen sloviti odnos s Chopinom, in vemo, da jo je Flaubert imenoval »moja draga učiteljica«. Toda ženska, ki je po Parizu stopala v moških oblačilih in s cigaro med zobmi, nas ima naučiti še mnogo – o svobodi, pravičnosti, odločnosti in neustrašnosti.
Vse ženske, ki nam je dandanes v Evropi dovoljeno pisati in s svojimi mnenji vstopati v javnost, se imamo za to v veliki meri zahvaliti George Sand (1804–1876), avtorici, ki jo je pisatelj Victor Hugo oklical za »nesmrtno« in pesnik Matthew Arnold za »največji um evropskega sveta po Goetheju«.
Prelila se je v ...
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