Ljudstvo, praviš! Ljudstvo sva jaz in ti

George Sand sodi med tiste, o katerih vemo dosti, a hkrati odločno premalo. Vemo, da je bila prva ženska, ki se je v Franciji preživljala s pisanjem. Vemo, da je napisala več kot 70 romanov. Vemo tudi za njene številne ljubimce, za njen sloviti odnos s Chopinom, in vemo, da jo je Flaubert imenoval »moja draga učiteljica«. Toda ženska, ki je po Parizu stopala v moških oblačilih in s cigaro med zobmi, nas ima naučiti še mnogo – o svobodi, pravičnosti, odločnosti in neustrašnosti. Vse ženske, ki nam je dandanes v Evropi dovoljeno pisati in s svojimi mnenji vstopati v javnost, se imamo za to v veliki meri zahvaliti George Sand (1804–1876), avtorici, ki jo je pisatelj Victor Hugo oklical za »nesmrtno« in pesnik Matthew Arnold za »največji um evropskega sveta po Goetheju«. Prelila se je v ...