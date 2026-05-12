Ko postane pregloboko, bomo plavali

Knjižni prvenec Luize Bouharaoua Ali smo bili to mi iz leta 2019 razpira intimni svet milenijske generacije iz sosednje države.

»Mi ljudje smo kot morje,« so prepevali Faraoni v skladbi, ki naše čustvovanje in njegov razpon primerja z valovanjem, obenem pa ugotavlja, da »vsak je sebi obzorje, vsak le zase živi«. Nekako tako radi rečemo o človeški naravi v sodobnem času, vendar še vedno potrebujemo, želimo in iščemo bližino. Vse to, od morja do identitete, od razhajanj do zbliževanj, je zajeto v kratkoprozni zbirki Ali smo bili to mi hrvaške pisateljice Luize Bouharaoua. Enajst zgodb, zbranih v avtoričinem knjižnem prvencu, preklaplja med pripovednimi glasovi več mladih odraslih. Načeloma samostojne enote so medsebojno prepletene in jih lahko beremo kot celoto. Ta je sicer izmuzljiva zaradi njihove fragmentarnosti, ki daleč presega menjavanje časovne perspektive z danes na neki daljni toliko let nazaj. Mladi ...