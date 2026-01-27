Bobojevsko flaniranje po mestu luči

Pariz na vse strani je osebna topografija francoske prestolnice skozi čas izpod peresa Luke Novaka.

Pariz je samo eden, hkrati pa jih je toliko, kot ima prebivalcev in obiskovalcev. Mnogim omogoča sanjarjenje, drugim zmrdovanje, na koncu je že tako, da ga imaš pač rad ali pa ne. In tistim, ki ga imajo, se v srce usede na svoj način, nekateri se tja redno vračajo, drugi pa tam o(b)stanejo – in vsak si ga malce prisvaja. Nova knjiga Luke Novaka Pariz na vse strani je o francoski prestolnici skozi njegove oči. Delo s podnaslovom Spomini in kulturna zgodovina skozi pol stoletja pariškega življenja je bilo, kot preberemo, pravzaprav družinski projekt in družini je knjiga tudi posvečena – saj če avtor ne bi odraščal, kot je, je verjetno niti ne bi bilo. Luka Novak, ki tako rekoč vse od sedemdesetih let po malem živi med Ljubljano in Parizom, je namreč imel privilegij tam preživeti del ...