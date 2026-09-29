Kako je literatura razgalila rojstvo potrošništva

Pred petimi leti je francosko-belgijska koprodukcija na podelitvi cezarjev, francoskih oskarjev, pometla s konkurenco. Nominirana je bila v petnajstih kategorijah in jih nazadnje domov odnesla sedem, med drugim za najboljši film. Režiser Xavier Giannoli se je lotil skoraj neizvedljivega: na platno je uspešno preslikal Balzacov roman. Že tako dober opazovalec in analitik družbe svojega časa pa je z njim dosegel še nekaj: ogledalo je že postavil tudi družbi prihodnosti. Film, označen za »vizualno razkošno, duhovito in presenetljivo aktualno priredbo« enega največjih romanov Honoréja de Balzaca, opominja, »da 'lažne novice', 'trolanje' in 'sponzorirane vsebine' še zdaleč niso nova iznajdba«, spomni njegov opis. Režiser Giannoli je dejal, da Balzac s tem, ko govori o moči denarja, lažeh, o ...