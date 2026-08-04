Magna Purga je naša stripovska biblija

Stripovski teoretik in praktik Iztok Sitar je izdal poglobljeno knjigo o stripu pri nas in v tujini
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Recenzira domače in prevedene stripe, ki so izšli pri nas. V knjigo je vključil trideset besedil, pri katerih sta poudarjeni družbena tematika in angažiranost stripa. FOTO: Jože Suhadolnik
Nedavno je pri založbi LUD Literatura izšla knjiga Dan, ko je strip postal umetnost, ki prinaša trideset besedil o slovenskih in tujih stripih, ki so izšli pri nas, od Gatnikove Magne Purge do stripovskih priredb Franza Kafke, s posebnim poudarkom na družbenokritični razsežnosti obravnavanih del. Iztok Sitar je risar stripov, ilustrator in karikaturist, ki se ukvarja tudi z zgodovino in teorijo stripa. Je avtor prve stripovske monografije pri nas Zgodovina slovenskega stripa 1927–2007.
Zdi se mi, da je med vsemi umetnostmi ravno strip potreboval največ časa, da so ga prepoznali kot umetnost. Še zdaj ga imajo nekateri le za lahkotno zabavo.
V ZDA, kjer je nastal, je bil strip skoraj celotno dvajseto stoletje sinonim za šund. Povezovali so ga z mladostniškim kriminalom, cenzurirali, ...
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