Magna Purga je naša stripovska biblija

Nedavno je pri založbi LUD Literatura izšla knjiga Dan, ko je strip postal umetnost, ki prinaša trideset besedil o slovenskih in tujih stripih, ki so izšli pri nas, od Gatnikove Magne Purge do stripovskih priredb Franza Kafke, s posebnim poudarkom na družbenokritični razsežnosti obravnavanih del. Iztok Sitar je risar stripov, ilustrator in karikaturist, ki se ukvarja tudi z zgodovino in teorijo stripa. Je avtor prve stripovske monografije pri nas Zgodovina slovenskega stripa 1927–2007. Zdi se mi, da je med vsemi umet­nostmi ravno strip potreboval največ časa, da so ga prepoznali kot umetnost. Še zdaj ga imajo nekateri le za lahkotno zabavo. V ZDA, kjer je nastal, je bil strip skoraj celotno dvajseto stoletje sinonim za šund. Povezovali so ga z mladostniškim kriminalom, cenzurirali, ...