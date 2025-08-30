Manifest mišljenju, čudenju in spoznavanju sebe

V nadaljevanju preberite:

Nova Gorica, ki z Gorico letos nosi naziv evropske prestolnice kulture, že desetič gosti festival Mesto knjige. Jubilejna edicija z naslovom Manifest odpira prostor za razmislek o prihodnosti Evrope, kolektivni domišljiji in družbeni kompleksnosti. O razvoju festivala, njegovem pomenu in viziji za naprej smo govorili z vodjo Katjo Pahor in programskim vodjem Miho Kosovelom.

»Najpomembneje se mi zdi, da je Mesto knjige vzpostavilo zvesto občinstvo, ki je odprto za nove formate in teme, obenem se na program ves čas odziva in ga reflektira,« je ob tem med drugim dejala Katja Pahor, Miha Kosovel pa poudaril, da so knjige »zanimive ne zgolj zato, ker so testament neke dobe, temveč ker nam zmorejo nekaj povedati o našem življenju, o življenju naše skupnosti, o naši preteklosti in naši prihodnosti«.