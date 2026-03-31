Manj ko je dobrih knjigarn, bolj jih potrebujemo

Knjigarne so svojevrstni, posvečeni prostori in tudi poklic knjigarnarja je posvečen, sporoča Jeff Deutsch. Pri tem se večkrat nasloni na judovsko izročilo. Judje, ljudstvo brez domovine, je našlo svojo domovino v knjigah, in kako je z njimi povezano, je spoznal iz prve roke v svoji družini. Bolj kot izobrazba, torej »branje za poklic in zaslužek«, če karikiramo, je bila v okolju, v katerem je odraščal, pomembna učenost. Doma so imeli obilico knjig, se udeleževali študijskih skupin; navada pa je tudi, da knjigo poljubiš, ko jo odložiš. Šele ko je stopil v knjigarno, se mu je odprl drugačen svet: svet bralnega užitka.