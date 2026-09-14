Mar že živimo v fašizmu?

Globalni vzpon skrajne desnice, ki pogosto vse bolj spominja na fašizme dvajsetega stoletja, je spodbudil nov val zanimanja za fenomen fašizma. Zgovorno naslovljena knjiga Kako deluje fašizem ameriškega analitičnega filozofa Jasona Stanleyja je ena izmed prodajno najuspešnejših v kopici knjig o fašizmu, ki so v ZDA izšle po prvi volilni zmagi Donalda Trumpa. Letos, ravno v času menjave vlade, smo jo dobili tudi v slovenskem prevodu, opremljeno s spremno besedo Delovega političnega komentatorja Janeza Markeša. Čeprav Stanley na najprestižnejših severnoameriških univerzah predava filozofijo jezika in epistemologijo, Kako deluje fašizem ni filozofska knjiga. Ne zanima je nikakršna poglobljena teoretizacija, temveč zgolj preprost oris ključnih fašističnih strategij. Namenjena je sleherniku, ...