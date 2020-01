Margaret Atwood se vrača k poeziji

Ob predstavitvi nadaljevanja Dekline zgodbe. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Edino, kar si je želela početi

Roman Testamenti ji je prinesel nagrado booker. FOTO: Tolga Akmen/AFP

Kanadska literatkabo po več kot desetletju premora izdala novo pesniško zbirko. To bo njena prva knjiga po romanu Testamenti , ki ji je lani prinesel drugega bookerja. Prestižno britansko literarno priznanje je za nadaljevanje romana Deklina zgodba, po katerem je bila posneta istoimenska serija , dobila skupaj z britansko pisateljico Bernardine Evaristo , ki je bila nagrajena za knjigo Girl, Woman, Other. Nova knjiga 80-letne kanadske avtorice se bo imenovala Dearly in bo prva zbirka poezije po knjigi The Door iz leta 2007, je napovedal njen založnik Chatto Windus.Po pisanju Guardiana bo govorila o »odsotnostih in zaključkih, staranju in retrospekciji«, v njej pa bodo nastopali tudi volkodlaki, vesoljci, sirene in sanje. »Vsaka pesem v zbirki Dearly bo odmevala z radovednostjo in energijo, ki sta značilni za Margaret Atwood,« je napovedala založniška hiša. Zvočno knjigo bo avtorica pripovedovala sama.Margaret Atwood je bila pesnica, preden je postala romanopiska. Svojo prvo zbirko, Double Persephone, je objavila leta 1961. Leta 2003 je za Guardian povedala, da je v srednji šoli spoznala, da bo postala pisateljica: »Napisala sem pesem v svoji glavi in jo nato zapisala, zatem pa je bilo pisanje edino, kar sem hotela početi.«Za roman Slepi morilec je leta 2000 prejela prvega bookerja. Njeno najbolj znano delo je Deklina zgodba, ki je izšlo leta 1985. Roman je pisala na pomlad 1984 v zahodnem Berlinu, torej takrat, ko je tamkajšnji zid še trdno stal. Ker se je rodila leta 1939, se je sveta zavedla, kot je dejala, sredi druge svetovne vojne in zato še predobro vedela, da se uveljavljeni družbeni red kadarkoli lahko spremeni čez noč: »Na to, da se nekaj 'ne more zgoditi tu', se ne moreš zanašati, karkoli se lahko zgodi kjerkoli, če so le okoliščine ustrezne.«