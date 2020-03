»Materinstvo velja za mistično stvar in hotela sem ga demistificirati«

Nekje v ozadju najinega pogovora je vseskozi lajal pes. »Rotvajler, ime mu je Feldman,« mi razloži. »Opreza skozi okno, in ko vidi kakšnega psa ali mačko, znori.« Sheila Heti je kanadska pisateljica. Njeno knjigo How Should a Person Be? (2010) so v reviji New Yorker opisali kot najbolj poseben roman leta. Režiserka in avtorica televizijske serije Dekleta Lena Dunham rada pove, da je ena njenih najljubših pisateljic. Živi v Torontu.Gledam jo na ekranu računalnika. Sedi v udobnem naslanjaču, v roki ima skodelico čaja, za sabo velikansko omaro s knjigami. Njen glas je droben, zveni kot deklica. Rada se smeje. Pred nekaj tedni bi ...