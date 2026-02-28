  • Delo mediji d.o.o.
    Knjiga

    Med kvantiteto in kvaliteto branega je očitna razlika

    Predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič opozarja na vse več neustreznih prevodov.
    Besedila z jezikovno in argumentativno kompleksnostjo so bistvena za razvoj kritičnega mišljenja, je opozorila Tanja Petrič. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Besedila z jezikovno in argumentativno kompleksnostjo so bistvena za razvoj kritičnega mišljenja, je opozorila Tanja Petrič. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Mirt Bezlaj
    28. 2. 2026 | 05:00
    6:27
    Nacionalni dan branja, ki spodbuja razvoj bralne kulture, se ne nanaša zgolj na branje nacionalne literature. Branje prevodne književnosti je prav tako pomembno kot branje izvirne produkcije, je poudarila predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) Tanja Petrič.

    »Slovenski prevodi tuje književnosti naš jezik bogatijo in razvijajo bralno kulturo, saj bralstvu odpirajo nove jezikovne možnosti, zračijo slovensko literaturo in ji omogočajo, da ostaja sodobna v razmerju do sočasnih svetovnih literarnih tokov,« je pojasnila Tanja Petrič, ki prevaja iz nemščine. Pri prevodih se namreč ohranjajo slogovne značilnosti ne le posameznih tujih avtorjev, temveč tudi kultur in jezikov, zaradi česar je branje prevodov izjemno pomembno, saj širi obzorje in omogoča kulturno izmenjavo.

    Ob spodbujanju večjezičnosti in medkulturnosti je ključno tudi poudarjanje branja v slovenščini. Mladi namreč danes vse pogosteje berejo v angleščini, kar se kaže v njihovem pisnem izražanju in okrnjenih zmožnostih razumevanja zahtevnejših besedil v slovenščini, je opozorila. »Uporaba kalkov iz angleščine se je uveljavila tudi v vsakodnevnem sporazumevanju. Vse težje jih prepoznavamo, ne le v literaturi, tudi v novinarskih člankih, ki vse pogosteje nastajajo s pomočjo umetne inteligence.«

    Slabi prevodi UI računajo na javni denar

    Kakovostna morajo biti tako izvirna literarna dela kot njihovi prevodi. Žal pri slovenskih bralcih med kvantiteto in kvaliteto branega obstaja očitna razlika. »Za prevode umetniške literature imamo vrhunske prevajalce, čeprav tudi klasiki onkraj avtorskih pravic niso odporni proti strojnim prevodom. Najširše brana je prav žanrska literatura – v porastu so zlasti kriminalke, ljubezenski in fantazijski romani –, ki ni subvencionirana in v slovenščini izhaja v jezikovno oporečnih prevodih, tudi v celoti generiranih z umetno inteligenco,« je poudarila Tanja Petrič.

    Stanje bralne kulture je kritično zlasti na področju poezije. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Stanje bralne kulture je kritično zlasti na področju poezije. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Pogrošno literaturo, zlasti iz angloameriškega okolja, pogosto prevajajo slabši, neprofesionalni prevajalci. V zadnjem času nekatere (samo)založbe ustvarjajo poslovni model, ki temelji na strojnih prevodih. Ker te knjige običajno niso niti lektorsko niti uredniško pregledane, so v njih celo skrajni absurdi, kot je denimo nenadna sprememba spola katerega izmed literarnih likov, »da o razpadu skladenjske kohezije in koherence niti ne izgubljamo besed«, je stanje opisala sogovornica.

    Nov poklic: popravljavec strojnih prevodov

    Izidov knjig na prostem trgu ni mogoče regulirati. Sporno je zlasti financiranje takšnih izdaj z javnimi sredstvi, denimo s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva. »Za zdaj gre večinoma za razne samozaložnike s tiski na zahtevo, ki si obetajo zaslužek od prodaje svojih izdelkov knjižnicam. Jezikovno neustrezne knjige, ki ne upoštevajo založniških standardov, gotovo niso v javnem interesu in ne morejo večati bralne kulture ter bralne pismenosti,« je opozorila.

    Možnost strojnega prevajanja in generiranja besedil je omogočila hiperprodukcijo prevodov in natečajnih besedil. Tudi pisni izdelki v učnem procesu izginjajo, saj jih dijaki in študentje prepogosto pišejo s pomočjo umetne inteligence, kar slabi kognitivne sposobnosti in zmožnost pisnega izražanja, obenem se izgublja smisel za argumentativno pisanje, ki je v procesu, ne v rezultatu. Tudi nekateri člani žirij literarnih natečajev opozarjajo na občutno povečanje števila prijavljenih besedil, ki so, celo pri osnovnošolcih, tehnično brezhibna in med sabo podobna, kar poraja domnevo, da so si šolarji pomagali z umetnointeligenčnimi orodji, je poudarila Tanja Petrič.

    V poplavi knjig bi morala odigrati pomembno selekcijsko vlogo literarna kritika. FOTO: Blaž Samec/Delo
    V poplavi knjig bi morala odigrati pomembno selekcijsko vlogo literarna kritika. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Ne nazadnje umetna inteligenca vpliva tudi na branje, saj namesto nas prebira tekst in nam ponuja kratke povzetke. »Pomembno je, da ljudje berejo različne vrste kakovostnih tekstov, od novic do zahtevnih besedil, ne nujno leposlovnih, lahko tudi člankov, ki zahtevajo zbranost, poglobljenost, premislek in čas,« je poudarila. Besedila z jezikovno in argumentativno kompleksnostjo so namreč bistvena za razvoj kritičnega mišljenja.

    Izginevanje kritike, poezije in mladih prevajalcev

    V poplavi knjig bi morala odigrati pomembno selekcijsko vlogo literarna kritika, vendar ta, skupaj s kritiki, izginja in je premalo brana. »Kritika izginja iz medijev, kjer se trend krčenja kulturnih vsebin nadaljuje. Od nekdaj redko doseže širši krog bralcev in vpliva na njihove bralske odločitve,« je ocenila Tanja Petrič, tudi sama nagrajena literarna kritičarka. Vlogo promoviranja kakovostnih knjig so delno prevzele nekatere medijsko odmevnejše literarne nagrade, za slovenski roman zlasti kresnik, za prevode pa Sovretova nagrada.

    Stanje bralne kulture je kritično zlasti na področju poezije, ki je delno ujeta v začarani krog, ko knjižnice kupijo zelo malo izvodov, ker se ravnajo po povpraševanju, redki bralci pa zaradi pomanjkanja knjižničnih izvodov do te težko dostopajo. Tudi prevodov pesniških zbirk je manj kot nekoč. Sodobna prevodna poezija je pogosto omejena na festivalske in priložnostne publikacije, pesniki so za svoje delo običajno plačani slabše od prozaistov, je omenila Tanja Petrič.

    Skrb vzbuja tudi, da je mladih književnih prevajalcev vse manj, kar se kaže v manjšem zanimanju za jezikovne poklice nasploh. »Društvo slovenskih književnih prevajalcev poskuša zato v zadnjem času usmeriti dejavnosti v izobraževanje in ozaveščanje mladih, pedagoških delavcev, knjižničarjev in splošne javnosti o pomenu kakovostnih prevodov za razvoj bralne pismenosti, zlasti v slovenskem jeziku, in sicer na vseh ravneh izobraževanja in javnega življenja,« je poudarila predsednica DSKP.

