Med načelnim vprašanjem in dialogom

Knjiga govori o drami koroških Slovencev. O njihovi emancipaciji, boju za enakopraven položaj med nemško govorečimi Avstrijci na Koroškem. Kot taka popisuje zgodovino prizadevanja za enakopravnost skozi oči in delo enega najpomembnejših akterjev, Marjana Šturma. Že na predstavitvi knjige v Ljubljani je povedal, da se mnogi z njegovimi dolgoletnimi prizadevanji in pristopom strinjajo, da pa so mnogi imeli in še imajo precej drugačno mnenje.

Zato je branje knjige zanimivo ne le z vidika kronologije dogodkov, ki jih avtor pelje skozi pogovore s sogovorniki, temveč tudi skozi utemeljitve, ki nam dajo tako praktična kot teoretična pojasnila zanje.

Izhodišče pristopa Marjana Šturma, ki je obenem avtor knjige in protagonist dialoškega procesa, je natanko v besedi dialog. Zato ni naključje, da je knjigo posvetil dvema koroškima osebnostma: Petru Kuharju, nekdanjemu predsedniku Zveze koroških partizanov, in nekdanjemu pliberškemu županu Othmarju Moryju, čigar starše so ugrabili in ubili partizani. Kuhar se je kot član upravnega odbora Zveze slovenskih organizacij zavzemal za spravo in je podpiral dialog. Mory se je kot potomec partizanskih žrtev zavezal spominu nanje v želji po spravi in sodelovanju.

Identiteta brez sovražnika. FOTO: Promocijsko gradivo

Ta vidik bo skozi celotno knjigo deloval kot simptom posebne vrste, kajti slovensko narodno vprašanje ne more biti ultimativno določeno le z razmerjem med slovenskimi partizani in nemškimi (avstrijskimi) brambovci. In vendar se, kot sledi iz številnih pogovorov in sodeč po seznamu prizadevanj za uveljavitev temeljnih človekovih pravic, zdi, da je bilo odločujoče.

Brez podobe sovražnika

Knjiga je sicer nastala na pobudo Manuela Juga, Šturmovega naslednika na funkciji predsednika Zveze slovenskih organizacij (ZSO). Začel jo je v pogovoru z Wilfried Graf in Gudrun Kramer in ti ta pogovor opisujeta kot kompas za bralce. Njun pogled na Šturmovo delo je takle: knjiga je po eni strani sestavljena iz dela in osebnih izkušenj v civilni družbi, po drugi vključuje teoretične premisleke. Pravzaprav se odvija na štirih ravneh. Prva je psihološka in zadeva življenjsko zgodbo samega avtorja. Druga raven je skupinska. Gre za koroškoslovensko narodnostno politiko v njenem soočenju s koroškim Heimatdienstom, gre tudi za razmerje in ideološke razlike med tremi slovenskimi predstavniškimi organizacijami. Tretja je družbenopolitična raven in iskanje kompromisa zaradi spora okrog dvojezičnih krajevnih napisov. Četrta raven pa je kulturna. Knjiga namreč odpira polje razmisleka o tako imenovani sestavljeni identiteti, ki je hkrati tudi identiteta »brez podobe sovražnika«.

Vse te ravni so predstavljene pod predpostavko, da gre na Koroškem za konflikt, zato uvodni izpraševalki Wilfried Graf in Gudrun Kramer tudi v pogovoru s Šturmom (po Kelmanovi metodi) predpostavljata šest faz obvladovanja konfliktov. Vse skupaj se najprej dogaja znotraj interpretativnega okvira »interaktivnega preoblikovanja konfliktov«, potem pa še znotraj metode »radialnega premisleka koroškoslovenske identitetne politike«.

Kakorkoli učeno se to že sliši, ko beremo uvodne nastavke knjige, se bralec spontano vpraša, ali so temeljne človekove pravice in avstrijski ustavni red stvar dialoga ali načelno vprašanje. Na to bomo iskali odgovore skozi vso knjigo. Šturmova stava bo, da načelnega in ustavnega vprašanja (spet) ni mogoče rešiti brez dialoga, ki ga ima tudi za iskanje resnice in sprave. To, kot je popisal v štirih knjigah, je iskal v dialoških projektih, na primer v dialogu z Josefom Feldnerjem (Heimatdienst KHD) ali pa pri projektu alpsko-jadranske mirovne regije ter v pospeševanju čezmejnega dialoga med Koroško, Avstrijo in Slovenijo.

Po dvajsetih letih prizadevanj, ugotavlja, je politično ozračje na Koroškem mnogo bolj odprto, kot je bilo. Razočaran pa je bil, ker del slovenske politične elite spravnega procesa ni podprl. Pri tem je izpostavil vlogo dela Katoliške cerkve in duhovščine, deloma pa tudi Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Geslo teh je bila enotnost, kajti le enotni in združeni da Slovenci lahko preživijo, dialog pa zahteva odpiranje in razmislek o lastnih storjenih napakah.

Avstrija, Celovec,2011. Koroski dezelni glavarGerhard Doerfler, Valentin Inzko, Marjan Šturm in Joza Habernik med pogajanji o dvojezičnih tablah na Koroškem. FOTO: Uroš Hočevar /Delo

Če je imel Šturm s tem težave na svoji strani, je imel Feldner podobne na svoji. Avtor reševanje teh težav dosledno enači z iskanjem resnice in tu bralec spet trči ob vprašanje, ali so temeljne človekove pravice stvar odprtosti in dialoga ali načelno izhodišče. Ena od resnic za avtorja je, da so partizani leta 1945 v Slovenijo (Jugoslavijo) deportirali 96 Korošcev, jih tam pobili in zagrebli. Sorodniki do leta 1991 niso vedeli, kje so pokopani. Ko je Šturm na pobudo pliberškega župana Othmarja Moryja tam spregovoril, je v slovenski narodni skupnosti doživel hudo kritiko, na drugi strani pa je bil deležen precej pozornosti. Pojavilo se je vzporedno vprašanje, namreč, kdo na Koroškem je storilec in kdo žrtev.

Ob vprašanju več identitet

Čeprav Šturm pri slovenski narodni skupnosti zaradi te dialoške smeri ni dobil večje podpore ali priznanja, pa v knjigi posebej omeni dve nagradi, na kateri je ponosen. Prva je nagrada evropskega parlamenta, druga pa nagrada Ustavnega foruma z Dunaja. To so priznanja, toda avtor si skuša razložiti tudi kritiko. Razume, da Koroška za Slovenijo predstavlja nacionalni mit in da je bila (južna) Koroška nekoč pretežno slovenska. Razume, da je Avstrija število Slovencev z asimilacijo sistematično zmanjšala, vendar, in to je krovni argument, zgodovine preprosto ni mogoče zavrteti nazaj in novo kakovost je mogoče razvijati le z »razmišljanjem o multiplih identitetah«.

Po tem spoznanju se je Šturm osredotočil na pravne poti, posebej na odločbe ustavnega sodišča, kar je odprlo možnosti za pogajanja o krajevnih dvojezičnih napisih. Tovrsten pravni in končno spravni vidik zanj odpre možnost tudi za preseganje interesov elit, ki svoje interese pogosto prikazujejo kot interese narodnih skupin. Predlagal je torej dialoški proces najprej v razmerju med narodno skupino in državo, nato med narodno skupino in večino. V Sloveniji z večinsko narodno skupnostjo vidi problem v »renacionalizaciji« zgodovine in narativ slovenske desnice je, da partizanski odpor razume kot izključno »komunistično zadevo«, nasproti katere stojijo nacistični okupatorji. Koroški Slovenci, zapiše, pa imajo zgodovinsko pripoved, v kateri so se partizani borili za Avstrijo in rezultat tega boja sta osamosvojitev Avstrije in Avstrijska državna pogodba (ADP) s 7. členom kot magno karto narodne skupine. Tako on kot slovenske organizacije so govorili o krepitvi »narodne zavesti«, toda prišel je do prepričanja, da ta pristop v mešani družbi neizogibno vodi v slepo ulico.

ℹMarjan Šturm Identiteta

brez sovražnika zbirka Ethnicity Inštitut za narodnostna

vprašanja, 2025

V knjigi se odpre tudi prostor za Šturmovo osebno življenjsko zgodbo.

Njegovo politično pot je zaznamovala travma staršev, ki so bili razlaščeni in deportirani v prisilno delovno taborišče. Njegova družina je bila konservativna in katoliška, toda imel je tudi strice, ki so bili komunisti. Vas, v kateri se je rodil, je bila povsem slovenska, doma so govorili slovensko in slabo nemško. Starši so zanj želeli, da bi postal duhovnik, a je ubral svojo pot. V njegovem času je bilo aktualno izvajanje 7. člena ADP, predvsem dvojezična topografija. Leta 1970 je krajevne table premazal z napisom Šmohor in si prislužil policijsko aretacijo in zasliševanje. Tedaj je bil star komaj 18 let. Še danes svoje dejanje vidi kot legitimno. Simpatiziral je s socialistično ideologijo, vendar glede na svetovne dogodke alternative ni videl v ideološki bližini Sovjetske zveze, pač pa v bližini preprostejše dialektike Mao Cetunga, zato je postal maoist. Toda to obdobje »zapeljivih ideologij« ga je kmalu streznilo in poslej je razvil kritičnost do vsakovrstnih ideologij.

V letih 1975 in 1976 je študiral v Sloveniji, doktorsko disertacijo iz zgodovine je nato do leta 1979 pisal na univerzi na Dunaju. Potem se je vrnil na Koroško in začel sodelovati s slovenskimi organizacijami (NSKS, ZSO), od tam je pomagal snovati Peršmanov muzej. Bil je sekretar ZSO in kasneje predsednik, to funkcijo je opravljal do upokojitve leta 2016.

Zgodovina konfliktov, zgodovina kompromisov

Kot tak, če se vrnemo v izhodišče, se je moral soočati s konflikti. Tu je bila razlika med privrženci narodnostnega načela in privrženci pozitivne integracije. Zveza slovenskih organizacij je bila nekoč precej nacionalistična, zapiše, po letu 1955 in podpisu ADP pa je začela iskati novo pot in si prizadevala za povezovanje. Toda interese narodne skupnosti so zastopale tri organizacije. Če je bila ZSO utemeljena na antifašizmu, je bil NSKS na antikomunizmu. Tako zasnovano razmerje je bilo pogosto konfliktno. Šturm v knjigi bogato razloči, kakšna je bila zgodovina glede financiranja, projektov pri sporu o šolah ... Zgodovina konfliktov je seveda tudi zgodovina kompromisov in različnih, tudi kompromisnih razmerij do zvezne avstrijske oblasti.

Kamere v stavbi deželne vlade Koroške, kjer so se odvijala pogajanja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Tako je bilo tudi v zvezi s krajevnimi napisi. Posebej zanimivo branje je opis odnosov ob taktikah, ki jih je do slovenske skupnosti razvil Jörg Haider. Šturm se je z njim prvič »na sodišču pomeril« v osemdesetih letih. Tedaj in še dolgo naprej je bil čas usklajevanja med slovenskimi in nemškimi (avstrijskimi, KHD) organizacijami, pri katerem je Šturm stal na načelih pravne države, spoštovanja odločitev ustavnega sodišča in »zavezanosti mirnemu sožitju in dialogu«.

Precejšnjo težo je pri tem v očeh avstrijskih organizacij dala osamosvojitev Slovenije. Odnos mnogih pripadnikov Heimatdiensta do slovenske narodne skupnosti se je s tem spremenil, toda Haider je še vedno uresničeval cilje svoje politike. Vseeno se je politika do uveljavitve ustavnih odločb deloma dvignila na bolj produktivno zvezno raven. Tedaj, po letu 2000, je zvezni kancler Wolfgang Schüssel Šturmu rekel: »Našli bomo spodobno rešitev.«

Rešitve so prihajale in Šturm v knjigi nadrobno razloži, kakšne so bile. Eni so jih sprejeli z odobravanjem, drugi ne. Ko se je leta 2016 upokojil, se je z zavestjo, da je z rešitvijo vprašanj dvojezičnih napisov v deželi odpadlo veliko breme, prvi pogoj za kaj takega, zapiše, pa je bil dialog s KHD. In prizna, da »rešitev res ni preveč velikodušna«, toda klavzula o »odpiranju« ponuja možnost širitve. V možnosti za čim bolj ustvarjalen kompromis o dvojezičnih krajevnih imenih, zapiše, mu je »le delno uspelo«. Bralec se vpraša, ali to pomeni, da je dialog spodletel. Kaj pa dialog na ravni treh slovenskih organizacij?

Peter Kaiser - koroški deželni glavar, letošnji nagrajenec slovenskih organizacij. FOTO: Blaž Samec

Poslej Šturm stavi na mlajše ljudi. V slovenskih organizacijah, meni, gre za spor med elitami in materialnimi interesi. Postavi vprašanje, ali manjšina sploh potrebuje politično zastopstvo, kajti »naši nasprotniki na to gledajo kot na paralelno družbo«. Pri bralcu se takoj pojavi protivprašanje, zakaj potem »nasprotniki« razpolagajo s političnim zastopstvom in zakaj njihove interese zastopa tudi avstrijska država. Ugotovitev, da Slovenija podpira stališče o politizaciji manjšine v tem smislu dobi logično podlago.

Ali avtor temu pritrjuje? Ugotoviti to bo naloga bralca. Na vprašanje, ali naj bi se ZSO združila z NSKS in Skupnostjo koroških Slovencev (SKS), odgovori s protivprašanjem oziroma tezo, da je treba razmisliti, kako naj bo v prihodnje organizirana uspešna manjšina, kakšen naj bo dialog z večinskim prebivalstvom in kakšen naj bo odnos s tako imenovanim matičnim narodom. Citira neko finsko znanstvenico, ki je ugotovila, da avstrijska manjšinska zakonodaja manjšine sili v »nekakšno samofolklorizacijo«. Če to izpolnijo, prejmejo finančno podporo za svoje strukture. Taka pot, pravi, pa je začetek smrti manjšine. Zato je njegova teza, da koroški Slovenci »niti danes niti v prihodnje ne potrebujejo enostavne, temveč sestavljeno identiteto«.