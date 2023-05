Mednarodni booker bolgarskemu avtorju Georgiju Gospodinovu

Bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov in prevajalka Angela Rodel sta v torek zvečer prejela mednarodno nagrado booker za roman Časovno zaklonišče. To je prvi booker za bolgarsko knjigo. Prestižno nagrado, namenjeno leposlovnim delom z vsega sveta, prevedenim v angleški jezik, v vrednosti 50.000 funtov enakovredno razdelijo med avtorja in prevajalca.

Zmagovalni roman se osredotoča na »kliniko za preteklost«, ki ponuja eksperimentalno zdravljenje alzheimerjeve bolezni. Da bi do najmanjših podrobnosti sprožila spomin pacientov, poustvari vzdušje preteklih desetletij. Sčasoma pa na kliniko začnejo prihajati zdravi ljudje, ki iščejo beg od grozot sodobnega življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: promocijsko gradivo

»To je roman, ki vabi k razmisleku in čuječnosti, prav tako nas gane, saj občutljiv in natančen jezik uspe v proustovskem duhu ujeti skrajno krhkost preteklosti,« je povedala predsednica žirije, francosko-maroška pisateljica Leila Slimani.

Pisatelj in pesnik Gospodinov, rojen leta 1968, velja za mednarodno najbolj priznanega bolgarskega avtorja. Njegova dela so bila prevedena v 25 jezikov. V slovenščini je zmagovalni roman izšel lani pri založbi Beletrina v prevodu Boruta Omerzela, slovenskim bralcem pa sta med drugim dosegljivi tudi njegovi deli Fizika žalosti in Naravni roman.

Ob prejemu nominacije za mednarodnega bookerja je Gospodinov povedal, da je to »spodbuda pisateljem ne samo iz njegove države, ampak tudi z Balkana, ki se pogosto počutijo zunaj sfere angleško govoreče pozornosti«.

Prevajalka Angela Rodel izhaja iz ameriške zvezne države Minnesota, vendar živi in dela v Bolgariji. Njeni prevodi poezije in proze so bili objavljeni v literarnih revijah in antologijah. Leta 2014 je prejela bolgarsko državljanstvo zaradi njenega dela in prispevka k bolgarski kulturi.

»Prevajalce moramo ne le prepoznati, ampak jih tudi izenačiti z avtorji,« je povedala novinarjem. »Z Georgijem sva se odločala, kako bova ne samo prevedla besedilo, ampak prevedla vzdušje, kontekst ... vse tiste vrste socialističnih duhov, ki so preganjali samo besedilo,« je dodala.

Gospodinov se je strinjal, da ni bilo preprosto prevesti njegove knjige, saj se ukvarja z različnimi desetletji 20. stoletja in »različnimi jeziki, ki jih imamo v tem desetletju«.

Lani je mednarodnega bookerja prejel roman Tomb of Sand indijske pisateljice Geetanjali Shree v prevodu Daisy Rockwell.