Mednarodni booker: Od albanske vasi do teheranskega vrta

Spet je tu čas, ko se svetovna knjižna panoga – z njo pa tudi bralke in bralci – zazre v London, kjer žirija prestižne nagrade booker pretresa najboljše, kar ponuja v angleščino prevedena svetovna literarna produkcija. Na seznamu je pred dnevi tako ostalo še 13 knjig, izbranih med 128 naslovi, katerih avtorji pišejo v 11 jezikih in predstavljajo kar 14 narodnosti.

Roman o filmskem režiserju, čigar delo nastaja pod pestjo nacističnega režima. Zgodba vojnega veterana z amnezijo, ki ni prepričan, ali je njegova žena res to, za kar se izdaja. In pripoved o plemkinji, obtoženi čarovništva. Vse to najdemo na seznamu knjig, ki se letos potegujejo za prestižnega mednarodnega bookerja, vrednega 50 tisoč britanskih funtov (znesek si enakovredno razdelita prevajalec in avtor), pri čemer nas pripovedi med drugim umeščajo v albansko vas, brazilsko kazensko kolonijo, belgijski azil in teheranski vrt.

Med njimi so trije prvenci (Shida Bazyar, Matteo Melchiorre in Rene Karabash) ter kar pet avtorsko-prevajalskih dvojic, ki so bila v preteklih letih za nagrado že nominirane, pa tudi knjigi, ki sta bili v izvirniku objavljeni pred več kot tridesetimi leti – roman Čarovnica Marie NDiaye je v Franciji izšel leta 1996, Ženske brez moških iranske pisateljice Shahrnush Parsipur pa je na police prvič zašel leta 1989.

Med izvirnikom in angleškim prevodom je tako preteklo kar 37 let, avtorica pa je bila v osemdesetih letih zaradi svojega dela v Iranu skoraj pet let zaprta; knjigo Ženske brez moških je izdala po izpustitvi iz zapora, kamor so jo zaradi neposrednega in kljubovalnega prikaza ženske seksualnosti nato kaj kmalu vrnili. Danes je – kot vsa ostala avtoričina dela – v Iranu prepovedana.

Žirija bo ožji izbor razglasila konec marca, zmagovalec pa bo znan 19. maja. FOTO: Sophie Davidson/Booker Prize Foundation

Knjige, ki spreminjajo zakonodajo

Na seznam vključene avtorice in avtorji s svojim delom sicer posegajo onkraj polja literature: argentinska avtorica Gabriela Cabezón Cámara je okoljska aktivistka in soustanoviteljica feminističnega gibanja Ni una menos, bolgarska pisateljica, pesnica in dramatičarka Rene Karabash je tudi dobitnica več mednarodnih igralskih nagrad, tajvanska avtorica Yáng Shuāng-zǐ ustvarja mange in scenarije za videoigre, italijanski pisatelj Matteo Melchiorre se kot zgodovinar posveča gorskim pokrajinam, gozdovom in človekovemu poseganju v alpsko okolje, dnevniško-esejistični roman Olge Ravn Moje delo, ki s perspektive samozaposlene umetnice popisuje izkušnjo materinstva, izčrpanosti in poporodne depresije, pa je na Danskem sprožil javno razpravo in spremembo zakonodaje, vezane na obravnavo samozaposlenih mater.

Kot je dejala predsednica žirije in pisateljica Natasha Brown, mnoge od letos predloženih knjig obravnavajo uničujoče posledice vojne, »kar se odraža tudi na našem seznamu. Toda ta vključuje tudi malenkostne sosedske spore, skrivnostne gorske vasi, zarote velikih farmacevtskih podjetij, nesrečne ljubimce in obskurne filmske reference«.

Žirija, ki vključuje še pisca in matematika Marcusa du Sautoya, prevajalko Sophie Hughes, pisatelja, urednika in knjigarja Troya Onyango ter pisateljico in kolumnistko Nilanjano S. Roy, bo ožji izbor razglasila konec marca, zmagovalec pa bo znan 19. maja. Med preteklimi zmagovalci so tudi Jenny Erpenbeck z romanom Kairos, Han Kang z Vegetarijanko in Lucas Rijneveld z Nelagodjem večera; vse tri omenjene romane lahko prebiramo tudi v slovenskem prevodu, med letošnjimi nominiranci pa so v slovenščini dostopni Daniel Kehlmann, Mathias Énard, Marie NDiaye in Ia Genberg.