V finalnem izboru za mednarodnega bookerja odmeva zgodovina

Petčlanska žirija nagrade mednarodni booker za najboljšo knjigo, prevedeno v angleščino, je pred dnevi zožila daljši seznam nominirancev. Za 50.000 funtov vredno nagrado, ki si jo razdelita avtor in prevajalec, se poteguje le še šest knjig, zmagovalno bodo razglasili 19. maja. Letošnje leto je prav posebno, saj nagrada v današnji obliki praznuje desetletnico.

V desetih letih je mednarodni booker postal najpomembnejša nagrada za prevodno leposlovje, kar nekaj nagrajenih knjig lahko beremo tudi v slovenščini, denimo Kairos Jenny Erpenbeck, Vegetarijanko Nobelove nagrajenke za literaturo Han Kang, Nelagodje večera Lucasa Rijnevelda ter Več kot brat Davida Diopa.

Žirija, ki jo sestavljajo predsednica, pisateljica Natasha Brown, pisec in matematik Marcus du Sautoy, prevajalka Sophie Hughes, pisatelj, urednik in knjigarnar Troy Onyango ter pisateljica in kolumnistka Nilanjana S. Roy, je tokrat izbirala med 128 naslovi, od katerih jih je februarja na situ ostalo le še trinajst. Izbor šestih, kolikor jih je še na seznamu, po besedah Natashe Brown bralcem ponuja »potovanje po šestih postajah, na katerih bodo spoznali vrhunce iz sveta prevodnega leposlovja«.

Kar pet od šestih so napisale, štiri od šestih pa prevedle ženske. Napisani so bili v petih izvirnih jezikih, avtorji in prevajalci pa zastopajo osem narodnosti s štirih celin – med njimi je tudi dvojec, ki je bil v preteklosti že v ožjem izboru za nagrado. Večina jih črpa iz zgodovine, zlasti 20. stoletja, dogajajo se na raznih koncih sveta, od Brazilije do Francije, Irana, Tajvana, Albanije in Nemčije. Enako pestra sta nabor likov in avtorjev: med zadnjimi so na primer dobitnica več mednarodnih igralskih nagrad, ustvarjalka mang in scenarijev za videoigre ter avtorica, katere roman je v izvirniku izšel pred tridesetimi leti; med prvimi pa denimo predmestna čarovnica, krvoločni zaporniški paznik in zaprisežena devica. V dveh primerih gre za prvenec, od tega je eden nastal v pičlih dveh mesecih.

Predsednica žirije Natasha Brown je poudarila, da v nominiranih knjigah odmeva zgodovina. Čeprav so pripovedi polne žalosti, brutalnosti in osamljenosti, je njihov trajen vpliv navdihujoč. »Pri ponovnem branju vsake knjige smo žiranti našli upanje, globoko razumevanje in gorečo človečnost – skupaj z nepozabnimi liki, h katerim se bodo bralci, o tem sem prepričana, vedno znova vračali,« je dodala ter pozvala bralce, naj jim odmerijo prostor na seznamih knjig, ki jih želijo (ali pa morajo) prebrati.