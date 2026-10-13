Spet in spet v Stoletno hosto

Pisalo se je leto 1926, ko je londonska založba Methuen & Co. izdala drobno zeleno knjižico s podobo fantka in majhnega, precej okroglega medveda. Bil je 14. oktober. Medvedek Pu je nemudoma osvojil tako mlade kot nekoliko starejše bralce in postal ena najbolj priljubljenih knjig vseh časov. Ob jutrišnjem stotem jubileju se mu v Veliki Britaniji poklanjajo s številnimi novimi izdajami, razstavami in dogodki. Pet let pred prvo knjižno izdajo, v kateri se je medvedek Pu (Winnie-the-Pooh) odmajal v svet, se je ta prikupni in nenehno lačni medved rodil kot plišasta igrača. No, če z rodil mislimo to, da sta ga Alan Alexander Milne in njegova žena Daphne v londonski veleblagovnici Harrods kupila sinu Christopherju Robinu za prvi rojstni dan. Sprva mu je bilo ime Edward, pozneje pa ga je fantek ...