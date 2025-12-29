Menjava na čelu ameriškega centra Pen

Pretekli teden se je na čelo ameriškega centra Pen, največje nacionalne sekcije najvplivnejše pisateljske mreže na svetu, zavihtel nov direktor. To je postal v Etiopiji rojeni 47-letni novinar in romanopisec Dinaw Mengestu, sicer vodja centra za pisanje in etiko na kolidžu Bard.

Mengestu, ki je v Ameriko prišel pri dveh letih (njegovi starši so pobegnili pred političnimi pretresi, znanimi kot etiopski rdeči teror), tako stopa v čevlje predhodnikov, kot so Salman Rushdie, Jennifer Egan, Ayad Akhtar in Jennifer Finney Boylan, ob tem pa bo prihodnji dve leti predsedoval tudi upravnemu odboru ameriškega Pena.

Kot je dejala Summer Lopez, začasna sopredsednica centra in vodja programov za svobodo izražanja, je Dinaw Mengestu »svojo kariero posvetil motrenju meja med državami, zgodovinami in identitetami ter vpeljevanju bralcev v življenja tistih, prepogosto izrinjenih na rob. Njegovo predsedovanje bosta v tem ključnem trenutku za demokracijo in pisano besedo vodila neomajna zavezanost svobodi izražanja ter globoko prepričanje, da literatura tudi v času globokih razkolov iz nas lahko izvablja človečnost.«

Svojemu nasledniku se je poklonila tudi Jennifer Finney Boylan, doslej na čelu več kot sto let starega centra Pen, ki poudarja, da je ta »z Mengestujem v zelo dobrih rokah. Nadaljeval bo delo z bojem za pravice avtorjev in bralcev, upiranjem proti zatiralcem novinarjev v Ameriki in po svetu ter slavljenjem moči, ki jo ima pripovedovanje zgodb.«

Darfur, Uganda in Kongo

Z vsem omenjenim ima novi predsednik kopico izkušenj – kot novinar je za časopise in revije New York Times, New Yorker, Harper's, Granta in Rolling Stone poročal o konfliktih v Darfurju, Ugandi in vzhodnem Kongu, v svojih štirih romanih pa se večinoma posveča usodam in življenju priseljencev.

Če prvi trije, The Beautiful Things That Heaven Bears (2007), How to Read the Air (2010) in All Our Names (2014), raziskujejo kompleksnost in ceno priseljevanja iz Etiopije v Ameriko, pa najnovejši roman Someone Like Us (2024) spremlja drugo generacijo, rojeno v ZDA, ter preučuje, kako razseljenost oblikuje njeno identiteto in občutek pripadnosti.

Mengestu, ki je ob prevzemu funkcije poudaril svojo željo po širjenju dostopnosti literature tako za avtorje kot bralce, kajti »če ne izdolbemo prostora za pluralnost glasov, poosebljenih v literaturi, ne ogrožamo le lastne kulture, temveč lastno demokracijo«, je v intervjuju za New York Times dejal, da si je kot mlad pisatelj ameriški Pen predstavljal kot »nekakšen elitni klub, kjer te, če si objavil določeno število knjig določene kakovosti, povabijo, da sedeš za slavnostno mizo. Moj pogled je bil zamejen na starejšo različico ameriškega Pena, pa še to ni povsem držalo; v naših vrstah je vselej obstajala zgodovina političnega aktivizma.«

Odziv na dogajanje v Gazi

Čeprav se številne skupine in organizacije borijo za svobodo govora, pa je prav odnos med »svobodnim izražanjem ter književnostjo in pisatelji tisto, zaradi česar je delo Pena tako edinstveno. Če izgubimo zavedanje o tem, kako pomembna je naša tradicija literarne in umetniške produkcije, izgine tudi naše razumevanje svobode izražanja,« je še dodal v intervjuju.

Prav zato je ključno, da ameriški center »okrepi tudi odnose in sodelovanje z drugimi centri, saj svet zajema močan protidemokratični val. Če je kdaj čas, da se kot organizacija usmerimo navzven, potem je to zdaj.«

Slednje je posebej pomenljivo v luči dejstva, da je ameriški center Pen zadnja leta poleg notranjih napetosti – boj proti cenzuri in prepovedi knjig, proti ukinjanju programov in kurikulumov, ki tematizirajo raso, spol in »sporna« zgodovinska dejstva, pa tudi boj proti napadom na novinarje in avtorje – deležen številnih očitkov o nezadostnem in neprimernem odzivu na genocid v Gazi.

Predlani sta bila po množičnem umiku članov odpovedana tako vsakoletni festival World Voices kot podelitev literarnih nagrad ameriškega Pena, dolgoletna izvršna direktorica centra Suzanne Nossel pa je odstopila (novega izvršnega direktorja še iščejo).