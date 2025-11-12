Katere knjige prejmejo letošnja priznanja Zlata hruška?

Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije sta razglasili letošnje prejemnike priznanj Zlata hruška 2025, ki jih podeljujeta za kakovostne knjige za otroke in mladino v štirih kategorijah. Strokovna komisija je med stotimi knjigami z znakom Zlata hruška izbrala tri, saj priznanje za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo letos ni bilo podeljeno.

V kategoriji izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga je priznanje prejela slikanica Pasje poletje avtorice Gaje Kos z ilustracijami Ane Zavadlav (Miš, 2024). Komisija jo je opisala kot svež, duhovit in večplasten prispevek k sodobni slovenski mladinski književnosti, ki spodbuja domišljijo in aktivno vlogo bralca.

Komisija za priznanje Zlata hruška, na fotografiji manjka članica Nina Jamar. FOTO: Mestna knjižnica Ljubljana In Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Priznanje v kategoriji prevedena mladinska leposlovna knjiga je prejel roman Tihotapci nizozemske pisateljicev prevodu(Zala, 2024). Zgodba o družinskih skrivnostih in tihotapljenju masla na meji med Nizozemsko in Belgijo povezuje osebno in zgodovinsko pripoved ter izpostavlja pomen razumevanja preteklosti.

V kategoriji prevedena mladinska poučna knjiga je priznanje prejela knjiga Invazija požrešnih spodnjic! kanadske avtorice Elise Gravel v prevodu Mine Mušinović (Pipinova knjiga, 2024). Delo na humoren in slikovit način razlaga pojav lažnih novic in spodbuja kritično razmišljanje o digitalnih informacijah.

Priznanja bodo uradno podeljena na Prazniku zlatih hrušk v okviru 41. Slovenskega knjižnega sejma 25. novembra 2025.