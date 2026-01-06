Mesto, ki je bilo hudičev raj

Zavezniki so prišli 1. oktobra 1943, ko je bilo mesto že osvobojeno. A preden so Nemci odšli, so ga iz maščevanja hoteli do konca uničiti. Ne samo, da so brez usmiljenja morili ljudi, ampak so podminirali pristanišče, razstrelili ali poškodovali mostove, ceste in železnico, uničili vodovod, električne in telefonske povezave. Razstrelili so bolnišnice, tovarne, šole. V nekatere stavbe so nastavili mine, ki so eksplodirale šele po nekaj dneh. V mestu je zavladala panika. Bilo je na stotine žrtev. Ko so v Neapelj prišli zavezniki, je bil tam kaos. Mesto je bilo v temi, saj ni bilo elektrike niti plina, ni bilo policije, zato je vladala anarhija. Prebivalci so bili obupani in lačni.