11. Mesto knjige o temi, ki je ne moremo več spregledati

Flora in favna sta pomembni za ohranjanje ravnovesja naravnih ekosistemov ter s tem življenja na našem planetu, ki si ga človek poskuša podrediti. Tokratni festival Mesto knjige, ki se bo v Novi Gorici začel prihodnji petek, bo z več kot 40 gosti poskušal osvetliti ta svet, ki nam je tako blizu, a tako daleč. Kot razmišljajo organizatorji, nam morda lahko prav razumevanje odnosa do sveta nečloveških bitij da ključ za izzive 21. stoletja. Svet flore in favne poleg znanstvenikov od nekdaj vznemirja pesnike, pisatelje, filozofe, druge umetnike ter ne nazadnje novinarje. Med gosti bodo novinarka Sobotne priloge Irena Štaudohar, ki je nedavno izdala knjigo esejev Globoko v gozdu, pisateljica in kmetovalka Nataša Kramberger, letošnja kresnikova nagrajenka Ajda Bračič, filozof Michael Marder, ki ...