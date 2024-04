Metafora položaja umetnika v današnji družbi

V nadaljevanju preberite:

Žežljev slog je skrajno prepričljiv, pravi Anja Zag Golob, »ostre linije, črne špice, ki predirajo bledikavo belino ostanejo v spominu še dolgo po tem, ko risoroman odložimo. Distopični svet cirkusa, v katerega vstopimo s protagonistom, to vrhunsko metaforo položaja umetnika in umetnosti v današnji družbi, v Žežljevih podobah prestopa meje stripovskih strani ter kar se da učinkovito naseli v nas – ker jo poznamo iz vsakdana, s katerim smo obkroženi. To je točno ta svet, svet, v katerem množica v kletki z večjim zanimanjem opazuje divjo žival kot stradajočega gladovalca, ki je vse premalo eksotičen, premalo atraktiven«.