Z upadom branja gresta v franže tudi demokracija in inovativnost

Pisalo se je leto 2023. Slovenija se je kot častna gostja predstav­ljala na frankfurtskem knjižnem sejmu, njeno predstavitev je pospremil odmeven Ljubljanski manifest o branju na višji ravni.­ Eden od njegovih pobudnikov – raziskovalec branja, poznavalec slovenskega knjižnega trga, profesor, pisec in urednik Miha Kovač – se je s tem manifestom tako v Sloveniji kot v Evropi zavihtel na čelo zagovornikov pomena branja, kjer odločno stoji še danes. Ob današnjem prvem nacionalnem dnevu branja Kovač poudarja, da »otroci za prostočasno branje potrebujejo knjige, ki jih nagovarjajo v njim razumljivem jeziku, z zgodbami, ki so del njihovega sveta«.

Od Ljubljanskega manifesta o branju na višji ravni so pretekla tri leta. Je bil njegov vpliv takšen, kot ste upali, da bo?

Ljubljanski manifest je imel bolj živahno postfrankfurtsko življenje, kot sem pričakoval; njegovi avtorji smo zadnji dve leti prepotovali kar nekaj Evrope in del Srednje Amerike ter govorili o pomenu branja kot enem od pogojev za demokracijo in kritično mišljenje. Nanj se je sklicevalo tudi nekaj tujih projektov za promocijo branja, ne nazadnje je navdihnil tudi Manifest iz Rige.

Že tedaj ste zapisali, da številne študije opozarjajo na soodvisnost med knjižnim branjem, širino in globino besedišča ter sposobnostjo kritičnega in analitičnega mišljenja.

Ja, to sporočilo ima še en segment, in sicer, da ima tako blagodejne­ posledice predvsem branje nekoliko zahtevnejših besedil. To gre mnogim, ki se ukvarjajo s promocijo branja, težko z jezika ali se jim zdi takšno sporočilo celo škodljivo. To je po mojem treba razumeti v kontekstu širšega odnosa do znanja, kjer vse bolj prevladuje želja, da bi se do dobrih ocen, spričeval in diplom dokopali s čim manj miselnih naporov. In da bi morala šola podajati predvsem praktična, dnevno uporabna znanja.

A bojim se, da se bomo obsodili na družbeno stagnacijo, če ne bomo privzeli, da ni nič narobe z miselnimi napori, ki pripeljejo do 'knjižnega' – torej abstraktnega in kompleksnega – mišljenja. S tem seveda nočem reči, da je s tako imenovanim praktičnim znanjem kaj narobe, trdim le, da zgolj s tem kot družba ne bomo prišli prav daleč.

Ob prvem nacionalnem dnevu branja je zdaj tu še Manifest o branju za 21. stoletje, v katerem opozarjate, da 'živimo v časih, ko so sočutje, kritično mišljenje ter ločevanje med dejstvi in lažnimi informacijami stvar nacionalne varnosti'. Kakšna je pri tem vloga bralne pismenosti?

Pred kratkim smo s kolegicama Jasno Mažgon in Mojco K. Šebart na filozofski fakulteti končali študijo, v kateri smo natančneje preverjali korelacije med bralno pismenostjo, bralnimi navadami, inovativnostjo in stopnjami demokratičnosti v dvajsetih evropskih državah. Študija je v fazi recenziranja, zato o njej ne morem podrobneje govoriti; lahko rečem le to, da so bile korelacije celo zame presenetljivo visoke. Po domače povedano, z upadanjem bralne pismenosti gresta v franže tudi demokracija in inovativnost, in obratno, manj ko je demokracije, manj je branja in bralne pismenosti.

Z nadaljnjimi raziskavami bo seveda treba preveriti morebitne kavzalne povezave med branjem in demokratičnimi vrednotami, kot so kritično mišljenje, toleranca, ločevanje dejstev in mnenj in podobno. Zame so omenjene korelacije dovolj za zaključek, da se splača vlagati denar v to, da imamo na državni ravni čim več visoko bralno pismenih ljudi. In da je vredno brati knjige.

Predstavljajva si torej, da bi jutri vsi prenehali prebirati kompleksna besedila, ki te kompetence razvijajo. V kakšnem svetu bi se zbudili čez čas?

Tak svet v veliki meri že obstaja. Kar poglejte v Kremelj. Putin prisega le na sto let mrtve ruske klasike in prebira skrajno desne avtorje, kot je Ivan Iljin. V Beli hiši je drugače, a nič manj spodbudno. Če je verjeti spominom Mary L. Trump, so pri Trumpovih doma imeli sobano, ki so ji rekli knjižnica, vendar v njej ni bilo niti ene knjige. S tega zornega kota me ne preseneča, da strateško in analitično mišljenje nista ravno odliki sedanje ruske in ameriške administracije.

Trump s carinsko vojno krepi gospodarsko soodvisnost Evrope, Indije in Kitajske, kot da bi hotel osamiti Ameriko in jo narediti čim manjšo, na drugi strani se je Putin v Ukrajini zapletel v nekakšen ruski Viet­nam, v vojno, iz katere ne more izstopiti ... Skratka, kup samodestruktivnih, nepremišljenih in nestrateških potez.

Je pa Adam Garfinkle, ameriški republikanec stare šole in svetovalec kar nekaj zunanjim ministrom, že pred leti potožil, da Amerika v zunanji politiki počne neumnosti zato, ker jo vodijo ljudje, ki so nesposobni kompleksno misliti, kompleksno pa ne znajo misliti, ker so v času študija, pa tudi pozneje, prebrali premalo zahtevnih knjig. Z izjemo nekaj nečastnih izjem so evropske države glede teh reči v nekoliko boljši kondiciji.

Skratka, ni vseeno, ali beremo ali ne, kot tudi ni vseeno, kaj beremo.

Drži. Ne gre samo za to, da imajo kakovostna literarna dela praviloma zahtevnejše besedišče kot žanrske uspešnice. Z umet­no inteligenco, denimo, je brez večjih težav mogoče napisati jezikovno kompleksno delo ali pa jezikovno preprosto besedilo predelati v zahtevno, a bo tisto, kar bo padlo ven, precej neprebav­ljivo. Po drugi strani bi nekdo, ki bi denimo sistematično bral le Hitlerja in Stalina, ob takšni bralni dieti težko razvil sposobnost kritičnega mišljenja in empatije. Zato verjamem, da je treba brati različne knjige, ki nam odpirajo okna v različne miselne in čustvene svetove, med njimi morajo občasno biti tudi bolj zahtevne.

Kako na to vpliva vse pogostejše prebiranje v angleščini? Kje je meja med razvojem obvladovanja angleškega jezika in zamiranjem obvladovanja slovenščine?

Moj pokojni znanec iz Južne Afrike, sicer Bur, mi je nekoč potožil, da se je v maternem jeziku navajen pogovarjati o bolj gospodinjskih rečeh, ko pa so na vrsti bolj sofisticirane, akademske reči, pa tudi reči, povezane z globalno popkulturo, v njegovem okolju preklopijo na angleščino, ker te vsebine konzumirajo skoraj izključno v tem jeziku. To je meja, za katero ne bi hotel, da jo v Sloveniji prestopimo.

»Bojim se, da se bomo obsodili na družbeno stagnacijo, če ne bomo privzeli, da ni nič narobe z miselnimi napori, ki pripeljejo do 'knjižnega' – torej abstraktnega in kompleksnega – mišljenja,« pravi Miha Kovač. Foto Voranc Vogel

Nekateri verjamejo, da bo umetna inteligenca okrepila prav položaj majhnih jezikov, kot je slovenščina.

Ja, povsem mogoče je, da bomo čez nekaj let lahko strojno prevajali vse, tudi pogovore. A to ne bo brezplačno: vse manj ljudi bo večjezičnih, ker za to ne bo potrebe. S tem bomo izgubili kognitivne prednosti, ki jih prinaša večjezičnost. Za povrhu dosedanje izkušnje kažejo, da umetna inteligenca jezike prevaja skozi angleščino in s tem angleško sintakso in semantiko prenaša v druge jezike. Povedano drugače, strojno prevajani jeziki so po stavčnih strukturah, metaforah, frazemih, morda celo slovničnih pravilih, vse bolj podobni angleščini. Zaradi tega bo tudi preklop v rabo angleščine bistveno lažji, kot je že danes.

Katere ovire še zaznavate pri razvoju bralne pismenosti v Sloveniji?

Kot opozarja tudi Manifest o branju za 21. stoletje, je kar nekaj praktičnih težav. Pomemben del šolskih knjižnic je slabo založen. Otroci za prostočasno branje potrebujejo knjige, ki jih nagovarjajo v njim razumljivem jeziku, z zgodbami, ki so del njihovega sveta. Za generacije, ki jim je bila umetna inteligenca položena tako rekoč v zibko, je Bevkova Pestrna dobesedno fantazijska zgodba, saj govori o svetu, ki jim je zaradi časovne in kulturne distance tako tuj kot Narnija.

Kar zadeva založništvo za odrasle, so težava slabi prevodi številnih žanrskih del, ki so cenejši v angleščini, za povrhu se založniki ne znajo dogovoriti, kako vzpostaviti digitalno platformo, ki bi s slovenskimi vsebinami vsaj za silo lahko konkurirala tistemu, kar je na voljo v angleščini. In nenazadnje: slovenščina se bo zaradi tehnoloških in kulturnih sprememb, pa tudi zaradi pritiska angleščine, v naslednjih letih najbrž radikalno spremenila. Držim pesti, da bodo slovenski avtorji to znali ubesediti v dobrih in zanimivih zgodbah.

Kako lahko k omenjenemu torej prispeva nacionalni dan branja in česa si želite zanj?

Zdi se mi super, da je pobuda za dan ljubezni in poezije, ki jo je v spomin na Manco Košir dal Marko Pavliha, prerasla v idejo za nacionalni dan branja in da sta ministrstvo za kulturo ter vlada to privzela. Če nas Manca gleda iz nebes – in ljudje, kot je Manca, na svet občasno pokukajo iz nebes –, je po mojem nad takim razvojem navdušena.

Ker je letos nacionalni dan branja po spletu nesrečnih naključij padel v predvolilni čas, je z manifestom njegovo sporočilo nekoliko bolj politično. Za naslednja leta si želim, da bi bil praznik veselja do branja in ozaveščanja o branju, ki bi nas združeval ne glede na politične barve in nazore. Na pobudnikih je, da to ne samo domislimo, ampak tudi izvedemo.