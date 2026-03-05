  • Delo mediji d.o.o.
    Knjiga

    Z upadom branja gresta v franže tudi demokracija in inovativnost

    Slovenščina se bo zaradi tehnoloških in kulturnih sprememb ter pritiska angleščine v naslednjih letih najbrž radikalno spremenila, poudarja Miha Kovač.
    »Otroci za prostočasno branje potrebujejo knjige, ki jih nagovarjajo v njim razumljivem jeziku, z zgodbami, ki so del njihovega sveta,« je poudaril Miha Kovač. Foto Voranc Vogel
    Galerija
    »Otroci za prostočasno branje potrebujejo knjige, ki jih nagovarjajo v njim razumljivem jeziku, z zgodbami, ki so del njihovega sveta,« je poudaril Miha Kovač. Foto Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    5. 3. 2026 | 06:00
    10:09
    A+A-

    Pisalo se je leto 2023. Slovenija se je kot častna gostja predstav­ljala na frankfurtskem knjižnem sejmu, njeno predstavitev je pospremil odmeven Ljubljanski manifest o branju na višji ravni.­ Eden od njegovih pobudnikov – raziskovalec branja, poznavalec slovenskega knjižnega trga, profesor, pisec in urednik Miha Kovač – se je s tem manifestom tako v Sloveniji kot v Evropi zavihtel na čelo zagovornikov pomena branja, kjer odločno stoji še danes. Ob današnjem prvem nacionalnem dnevu branja Kovač poudarja, da »otroci za prostočasno branje potrebujejo knjige, ki jih nagovarjajo v njim razumljivem jeziku, z zgodbami, ki so del njihovega sveta«.

    Od Ljubljanskega manifesta o branju na višji ravni so pretekla tri leta. Je bil njegov vpliv takšen, kot ste upali, da bo?

    Ljubljanski manifest je imel bolj živahno postfrankfurtsko življenje, kot sem pričakoval; njegovi avtorji smo zadnji dve leti prepotovali kar nekaj Evrope in del Srednje Amerike ter govorili o pomenu branja kot enem od pogojev za demokracijo in kritično mišljenje. Nanj se je sklicevalo tudi nekaj tujih projektov za promocijo branja, ne nazadnje je navdihnil tudi Manifest iz Rige.

    Že tedaj ste zapisali, da številne študije opozarjajo na soodvisnost med knjižnim branjem, širino in globino besedišča ter sposobnostjo kritičnega in analitičnega mišljenja.

    Ja, to sporočilo ima še en segment, in sicer, da ima tako blagodejne­ posledice predvsem branje nekoliko zahtevnejših besedil. To gre mnogim, ki se ukvarjajo s promocijo branja, težko z jezika ali se jim zdi takšno sporočilo celo škodljivo. To je po mojem treba razumeti v kontekstu širšega odnosa do znanja, kjer vse bolj prevladuje želja, da bi se do dobrih ocen, spričeval in diplom dokopali s čim manj miselnih naporov. In da bi morala šola podajati predvsem praktična, dnevno uporabna znanja.

    A bojim se, da se bomo obsodili na družbeno stagnacijo, če ne bomo privzeli, da ni nič narobe z miselnimi napori, ki pripeljejo do 'knjižnega' – torej abstraktnega in kompleksnega – mišljenja. S tem seveda nočem reči, da je s tako imenovanim praktičnim znanjem kaj narobe, trdim le, da zgolj s tem kot družba ne bomo prišli prav daleč.

    image_alt
    Mladi danes niso generacija, ki ne bere. So generacija, ki bere drugače

    Ob prvem nacionalnem dnevu branja je zdaj tu še Manifest o branju za 21. stoletje, v katerem opozarjate, da 'živimo v časih, ko so sočutje, kritično mišljenje ter ločevanje med dejstvi in lažnimi informacijami stvar nacionalne varnosti'. Kakšna je pri tem vloga bralne pismenosti?

    Pred kratkim smo s kolegicama Jasno Mažgon in Mojco K. Šebart na filozofski fakulteti končali študijo, v kateri smo natančneje preverjali korelacije med bralno pismenostjo, bralnimi navadami, inovativnostjo in stopnjami demokratičnosti v dvajsetih evropskih državah. Študija je v fazi recenziranja, zato o njej ne morem podrobneje govoriti; lahko rečem le to, da so bile korelacije celo zame presenetljivo visoke. Po domače povedano, z upadanjem bralne pismenosti gresta v franže tudi demokracija in inovativnost, in obratno, manj ko je demokracije, manj je branja in bralne pismenosti.

    Z nadaljnjimi raziskavami bo seveda treba preveriti morebitne kavzalne povezave med branjem in demokratičnimi vrednotami, kot so kritično mišljenje, toleranca, ločevanje dejstev in mnenj in podobno. Zame so omenjene korelacije dovolj za zaključek, da se splača vlagati denar v to, da imamo na državni ravni čim več visoko bralno pismenih ljudi. In da je vredno brati knjige.

    Predstavljajva si torej, da bi jutri vsi prenehali prebirati kompleksna besedila, ki te kompetence razvijajo. V kakšnem svetu bi se zbudili čez čas?

    Tak svet v veliki meri že obstaja. Kar poglejte v Kremelj. Putin prisega le na sto let mrtve ruske klasike in prebira skrajno desne avtorje, kot je Ivan Iljin. V Beli hiši je drugače, a nič manj spodbudno. Če je verjeti spominom Mary L. Trump, so pri Trumpovih doma imeli sobano, ki so ji rekli knjižnica, vendar v njej ni bilo niti ene knjige. S tega zornega kota me ne preseneča, da strateško in analitično mišljenje nista ravno odliki sedanje ruske in ameriške administracije.

    Trump s carinsko vojno krepi gospodarsko soodvisnost Evrope, Indije in Kitajske, kot da bi hotel osamiti Ameriko in jo narediti čim manjšo, na drugi strani se je Putin v Ukrajini zapletel v nekakšen ruski Viet­nam, v vojno, iz katere ne more izstopiti ... Skratka, kup samodestruktivnih, nepremišljenih in nestrateških potez.

    Je pa Adam Garfinkle, ameriški republikanec stare šole in svetovalec kar nekaj zunanjim ministrom, že pred leti potožil, da Amerika v zunanji politiki počne neumnosti zato, ker jo vodijo ljudje, ki so nesposobni kompleksno misliti, kompleksno pa ne znajo misliti, ker so v času študija, pa tudi pozneje, prebrali premalo zahtevnih knjig. Z izjemo nekaj nečastnih izjem so evropske države glede teh reči v nekoliko boljši kondiciji.

    Skratka, ni vseeno, ali beremo ali ne, kot tudi ni vseeno, kaj beremo.

    Drži. Ne gre samo za to, da imajo kakovostna literarna dela praviloma zahtevnejše besedišče kot žanrske uspešnice. Z umet­no inteligenco, denimo, je brez večjih težav mogoče napisati jezikovno kompleksno delo ali pa jezikovno preprosto besedilo predelati v zahtevno, a bo tisto, kar bo padlo ven, precej neprebav­ljivo. Po drugi strani bi nekdo, ki bi denimo sistematično bral le Hitlerja in Stalina, ob takšni bralni dieti težko razvil sposobnost kritičnega mišljenja in empatije. Zato verjamem, da je treba brati različne knjige, ki nam odpirajo okna v različne miselne in čustvene svetove, med njimi morajo občasno biti tudi bolj zahtevne.

    Kako na to vpliva vse pogostejše prebiranje v angleščini? Kje je meja med razvojem obvladovanja angleškega jezika in zamiranjem obvladovanja slovenščine?

    Moj pokojni znanec iz Južne Afrike, sicer Bur, mi je nekoč potožil, da se je v maternem jeziku navajen pogovarjati o bolj gospodinjskih rečeh, ko pa so na vrsti bolj sofisticirane, akademske reči, pa tudi reči, povezane z globalno popkulturo, v njegovem okolju preklopijo na angleščino, ker te vsebine konzumirajo skoraj izključno v tem jeziku. To je meja, za katero ne bi hotel, da jo v Sloveniji prestopimo.

    »Bojim se, da se bomo obsodili na družbeno stagnacijo, če ne bomo privzeli, da ni nič narobe z miselnimi napori, ki pripeljejo do 'knjižnega' – torej abstraktnega in kompleksnega – mišljenja,« pravi Miha Kovač. Foto Voranc Vogel
    »Bojim se, da se bomo obsodili na družbeno stagnacijo, če ne bomo privzeli, da ni nič narobe z miselnimi napori, ki pripeljejo do 'knjižnega' – torej abstraktnega in kompleksnega – mišljenja,« pravi Miha Kovač. Foto Voranc Vogel

    Nekateri verjamejo, da bo umetna inteligenca okrepila prav položaj majhnih jezikov, kot je slovenščina.

    Ja, povsem mogoče je, da bomo čez nekaj let lahko strojno prevajali vse, tudi pogovore. A to ne bo brezplačno: vse manj ljudi bo večjezičnih, ker za to ne bo potrebe. S tem bomo izgubili kognitivne prednosti, ki jih prinaša večjezičnost. Za povrhu dosedanje izkušnje kažejo, da umetna inteligenca jezike prevaja skozi angleščino in s tem angleško sintakso in semantiko prenaša v druge jezike. Povedano drugače, strojno prevajani jeziki so po stavčnih strukturah, metaforah, frazemih, morda celo slovničnih pravilih, vse bolj podobni angleščini. Zaradi tega bo tudi preklop v rabo angleščine bistveno lažji, kot je že danes.

    Katere ovire še zaznavate pri razvoju bralne pismenosti v Sloveniji?

    Kot opozarja tudi Manifest o branju za 21. stoletje, je kar nekaj praktičnih težav. Pomemben del šolskih knjižnic je slabo založen. Otroci za prostočasno branje potrebujejo knjige, ki jih nagovarjajo v njim razumljivem jeziku, z zgodbami, ki so del njihovega sveta. Za generacije, ki jim je bila umetna inteligenca položena tako rekoč v zibko, je Bevkova Pestrna dobesedno fantazijska zgodba, saj govori o svetu, ki jim je zaradi časovne in kulturne distance tako tuj kot Narnija.

    Kar zadeva založništvo za odrasle, so težava slabi prevodi številnih žanrskih del, ki so cenejši v angleščini, za povrhu se založniki ne znajo dogovoriti, kako vzpostaviti digitalno platformo, ki bi s slovenskimi vsebinami vsaj za silo lahko konkurirala tistemu, kar je na voljo v angleščini. In nenazadnje: slovenščina se bo zaradi tehnoloških in kulturnih sprememb, pa tudi zaradi pritiska angleščine, v naslednjih letih najbrž radikalno spremenila. Držim pesti, da bodo slovenski avtorji to znali ubesediti v dobrih in zanimivih zgodbah.

    Kako lahko k omenjenemu torej prispeva nacionalni dan branja in česa si želite zanj?

    Zdi se mi super, da je pobuda za dan ljubezni in poezije, ki jo je v spomin na Manco Košir dal Marko Pavliha, prerasla v idejo za nacionalni dan branja in da sta ministrstvo za kulturo ter vlada to privzela. Če nas Manca gleda iz nebes – in ljudje, kot je Manca, na svet občasno pokukajo iz nebes –, je po mojem nad takim razvojem navdušena.

    Ker je letos nacionalni dan branja po spletu nesrečnih naključij padel v predvolilni čas, je z manifestom njegovo sporočilo nekoliko bolj politično. Za naslednja leta si želim, da bi bil praznik veselja do branja in ozaveščanja o branju, ki bi nas združeval ne glede na politične barve in nazore. Na pobudnikih je, da to ne samo domislimo, ampak tudi izvedemo.

    Premium
    Tema dneva
    Tema dneva

    Branje kot skupna odgovornost in priložnost

    Branje je postalo strateško državno vprašanje in tudi izziv civilne družbe.
    Andrej Predin 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Tanja Petrič

    Med kvantiteto in kvaliteto branega je očitna razlika

    Predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič opozarja na vse več neustreznih prevodov.
    Mirt Bezlaj 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Človek, ki ne bere, nima kaj pisati

    Pogovor z Žigom Valetičem, skrbnikom zapuščine Mance Košir, velike promotorke branja, ki je vzgojila generacije novinarjev.
    Zdenko Matoz 27. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    4. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vračanje s kriznih žarišč

    Pristali še dve letali: solze sreče med potniki, a tudi nekaj slabe volje

    Evakuacijo slovenskih državljanov spremlja tudi Slovenska varnostno-obveščevalna agencija, ki pri presojanju varnosti sodeluje s partnerskimi agencijami.
    Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Spolni napad

    Desetletna deklica se je komaj izvila iz neznančevega prijema

    Državljan Severne Makedonije se je sredi dneva na ulici spravil nad desetletno deklico.
    Moni Černe 4. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    nacionalni dan branjabranjeknjigabralna pismenostslovenščinaMiha Kovačbralna kulturazaložništvoliteratura

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Višja sila

    Kaj krijejo zavarovalnice v času vojne?

    Ali se je mogoče zavarovati za vojno in kateri so najpogostejši razlogi za odpoved potovanj?
    Saša Bojc 5. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Gomoljna zelena, kot je še niste jedli

    Včasih je res manj več: gomoljna zelena, kisla smetana, kanček gorčice in dober kis – in nastane presenetljivo aromatična solata.
    Midva Kuhava 5. 3. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Revija Galeb, branik slovenskega jezika in ustvarjalnosti

    Večina staršev in učiteljev ne ve, da obstaja krasna slovenska revija za otroke, ki izhaja v Trstu, pravita urednika Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski.
    Pia Prezelj 5. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nacionalni dan branja

    Z upadom branja gresta v franže tudi demokracija in inovativnost

    Slovenščina se bo zaradi tehnoloških in kulturnih sprememb ter pritiska angleščine v naslednjih letih najbrž radikalno spremenila, poudarja Miha Kovač.
    Pia Prezelj 5. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Revija Galeb, branik slovenskega jezika in ustvarjalnosti

    Večina staršev in učiteljev ne ve, da obstaja krasna slovenska revija za otroke, ki izhaja v Trstu, pravita urednika Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski.
    Pia Prezelj 5. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nacionalni dan branja

    Z upadom branja gresta v franže tudi demokracija in inovativnost

    Slovenščina se bo zaradi tehnoloških in kulturnih sprememb ter pritiska angleščine v naslednjih letih najbrž radikalno spremenila, poudarja Miha Kovač.
    Pia Prezelj 5. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Biseri Inđije

    Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

    Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Casa Manor – nov naslov za razkošen oddih v srcu Boke

    Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več

