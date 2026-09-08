Minute skupnega branja so dragocena naložba

Nacionalna pobuda Branje na recept opominja, da je bralna pismenost eno ključnih razvojnih vprašanj sodobne družbe. Vanjo so vključeni tudi pediatri.
Galerija
Pri otrocih se nizka raven bralne pismenosti najprej kaže v težavah pri učenju. FOTO: Mladinska knjiga
Mladinska knjiga je s partnerji iz zdravstvene stroke nedavno predstavila nacionalno pobudo Branje na recept, s katero želi ozaveščati o pomenu bralne kulture ter pripomoči k temu, da se ta spodbuja, neguje in ohranja že od mladih nog. Tako otroci kot odrasli namreč ne berejo dovolj, vzrok za to pa so med drugim pretirana raba digitalnih naprav in z njo povezane motnje pozornosti. Vendar branje ni ključnega pomena le za splošno razgledanost in bogatenje jezikovnega zaklada. Več o tem je v okviru pobude za Književne liste povedala Alenka Kepic Mohar, strokovnjakinja na tem področju ter glavna urednica Mladinske knjige.
Sodelovali ste v večletnem projektu E-Read Cost o vplivu digitalizacije na evolucijo branja. Kaj se dogaja pri digitalnem branju v primerjavi s tiskanim in ali za razvoj ...
Komentarji