Minute skupnega branja so dragocena naložba

Mladinska knjiga je s partnerji iz zdravstvene stroke nedavno predstavila nacionalno pobudo Branje na recept, s katero želi ozaveščati o pomenu bralne kulture ter pripomoči k temu, da se ta spodbuja, neguje in ohranja že od mladih nog. Tako otroci kot odrasli namreč ne berejo dovolj, vzrok za to pa so med drugim pretirana raba digitalnih naprav in z njo povezane motnje pozornosti. Vendar branje ni ključnega pomena le za splošno razgledanost in bogatenje jezikovnega zaklada. Več o tem je v okviru pobude za Književne liste povedala Alenka Kepic Mohar, strokovnjakinja na tem področju ter glavna urednica Mladinske knjige. Sodelovali ste v večletnem projektu E-Read Cost o vplivu digitalizacije na evolucijo branja. Kaj se dogaja pri digitalnem branju v primerjavi s tiskanim in ali za razvoj ...