Modra ptica Simoni Semenič

Predsednik uprave MK Peter Tomšič, Davorka Štefanec, glavni urednik MK Bojan Švigelj, Simona Semenič, Manka Kremenšek Križman, Luna J. Šribar in Alenka Veler. Foto Mavric Pivk

Zmagovalka bo prejela nagrado v višini 10.000 evrov, roman bo izšel aprila. Foto Mavric Pivk

Pisateljica in dramaturginjaje šesta dobitnica književne nagrade modra ptica, ki jo podeljuje založba Mladinska knjiga. Natečaj za letošnjo nagrado je bil razpisan lani poleti za mladinski roman. Prispelo je 42 rokopisov uveljavljenih avtorjev in novincev; od teh je bilo 28 avtoric in 14 avtorjev. Prijavilo se je skoraj dvakrat več avtorjev kot na prvi natečaj za mladinski roman.O petih finalistih in nagrajencu je odločala komisija v sestaviin glavni urednik MK, ki je povedal: »Osnovno poslanstvo je seveda pritegniti čim več uveljavljenih in novih avtorjev ter poskrbeti, da so njihova dela ne samo kakovostna, temveč tudi komunikativna, da pridejo do čim širšega kroga bralcev. Rekel bi, da nam to uspeva. Če se omejim na mladinske in otroške knjige, lahko rečem, da sta obe dosedanji modri ptici doživeli izjemen odziv javnosti.«Med prispelimi deli, ki so se širila od pustolovskih in fantazijskih romanov do še vedno najbolj priljubljenih problemskih besedil, je najbolj prepričalo žirijo pet finalistk:z delom Grizolda in Maček,s knjigo Surura ali ime mi je radost,s Skrivnim društvom KRVZ,z delom Strašilka inz Avo. Zmagovalka bo prejela nagrado v višini 10.000 evrov, roman pa bo izšel aprila. Tudi preostala nominirana dela bodo v prihodnjih letih dočakala knjižno obliko.»Ko sem rodila drugega sina, se mi je zdelo, da je prvi precej zapostavljen. Obljubila sem mu, da mu bom napisala knjigo. Vprašala sem ga, o čem naj pišem, in rekel je, da si želi viteze. Začela sem pisati prvi prizor in niso prišli vitezi, ampak trije, štirje otroci. Ko je prebral, je začel je jokati, da je to brezveze. Kasneje sem iz tega vseeno napisala knjigo, že pred sedmimi, osmimi leti, in potem sem jo popravljala. Zadnjo verzijo je prebral mlajši sin in mu je bila všeč,« je po prejemu nagrade povedala vidno ganjena Simona Semenič.Nagrado modra ptica podeljujejo od leta 2012, vsakič za drugo literarno zvrst. Od leta 2016 je nagrada bienalna.