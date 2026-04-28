Vsako uro potočiti okoli osem litrov solz

V izjemnem prepletu fizike, biologije, zgodovine in geopolitike nam Helen Czerski v knjigi Modri stroj razgrne male in velike skrivnosti morja.

Da je morje eden od temeljev sveta, kot ga poznamo, je bržkone jasno – iz njega smo izšli, vanj se znova in znova vračamo, ob tem pa tudi samo naseljuje naše mite, naše prostore domišljije, zgodbe, ki si jih pripovedujemo. A redkokdaj ga imamo priložnost uzreti tako celostno in večplastno kot v knjigi Modri stroj, monumentalno eruditskem in iskrivem zamahu, ki nam pomaga bolje razumeti morje, pa tudi podobo nas samih, ki se oblikuje v njem. Modri stroj, ki se razpenja čez nekaj več kot 400 strani, se na prvi pogled zdi kot pravcati zalogaj tako za avtorico kot za bralce. Gre za kalejdoskopski spoj znanstvenih in zgodovinskih dejstev, raziskav, poetičnih uvidov in vtisov z odprav, toda Helen Czerski ni le britanska fizičarka in oceanografinja, zaposlena na Univerzitetnem kolidžu v Londonu, ...