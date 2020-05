FOTO:Morilski psihopat, junaki mitologij in nasilje v družini

Kostanjev možPrevod Miro Mrak, Učila, 2020Mednarodno priznan scenarist, ustvarjalec in filmski producent več televizijskih serij Søren Sveistrup se je končno odločil napisati svoj prvenec Kostanjev mož. Med letoma 2007 in 2012 je bil ustvarjalec in pisec televizijske serije Umor, ki je prejela več mednarodnih nagrad, prodali pa so jo v več kot sto držav po vsem svetu. V Sloveniji so jo predvajali na nacionalni televiziji. Ta serija je bila doslej najboljši danski televizijski izvoz. Kostanjev mož je pravzaprav stilsko in estetsko nadaljevanje serije Umor v zaokroženi zgodbi. To napeto skandinavsko kriminalko je zgradil okoli preproste otroške igrače – možica, narejenega iz kostanja in vžigalic. Te namreč pušča pri svojih žrtvah psihopat, ki straši po Københavnu. Ko pa forenzični tehniki na figuricah najdejo prstne odtise, ki pripadajo dekletu, hčerki ministrice za socialne zadeve, se vse zelo zaplete. Dekle je namreč bilo pred enim letom ugrabljeno in umorjeno, storilec pa je že za zapahi. Kaj torej pomeni njen prstni odtis? Tako morata detektiva Naia Thulin in Mark preseči medsebojne razlike in razrešiti grozovito uganko Kostanjevega moža, saj je jasno, da nori psihopat mori že dolga leta in ogroža vsakogar.Neptunov sin, Junaki OlimpaPrevod Mojca Žnidaršič, Morfem, 2020Zagotovo je serija knjig, stripov in filmov Percy Jackson in Junaki Olimpa ena najuspešnejših fantazijskih franšiz. To je pentalogija, ki jo je napisal ameriški pisatelj Rick Riordan. Je tudi prva serija knjig iz cikla o kronikah o polbogovih. Serija je velika uspešnica, saj so jo doslej prodali v več kot 70 milijonih izvodov v več kot 35 državah. Druga prav tako popularna serija oziroma pentalogija se imenuje Junaki Olimpa in v okviru te sta nedavno izšli pri založbi Morfem prva in druga knjiga, in sicer Izgubljeni junak in Neptunov sin. Riordan v svojih serijah prepleta egipčansko-grško-rimsko mitologijo s sodobnostjo. Tokratna zgodba se začne s predstavitvijo Jasona Gracea (sina Jupitra), Piper McLean (hčere Afrodite) in Lea Valdeza (sina Hačepsut), treh na novo odkritih polbogov, ki kot odgovor na prerokbo odpotujejo v Camp Half Blood, tabor za urjenje polbogov, ki ga vodi bog Dionizij. Prizadevajo si, da se velikanski kralj Porfirion ne bi rodil, ter se lotijo reševanja Piperinega očeta, ki ga je ugrabil drug velikan. Tudi Jason, ki ima amnezijo, se v knjigi začne spominjati kosov svoje preteklosti. Odkrije, da prihaja iz rimskega tabora za polbogove. Tako so se vodilni v Campu Half Blood odločili, da bodo poiskali to drugo taborišče, da bi se povezali v boju proti Gei, materi in poveljniku velikanov, ter poiskali pogrešanega polboga Percyja Jacksona, Pozejdonovega sina.DovoljPrevod Brigita Orel, Miš, 2019Nasilje v družini je ena največjih sramot, tako ljudi kot družbe v celoti. Najpogostejše žrtve so otroci, ki zbegani ne vedo več, kaj je prav, in jih pogosto muči občutek krivde. Tako tudi življenje srednješolke Lizzie Jackson ni lahko, odkar ji je pred štirimi leti umrl oče. Njena mama večino časa popiva, tako da mora Lizzie skrbeti za mlajšega brata Charlieja. Vse se še poslabša, ko se k njim preseli mamin ljubimec Dean, ob katerem se materino popivanje le stopnjuje. Je hitre jeze in zloben človek. Ko se poročita, nasilje postaja vedno hujše. Da bi Lizzie zaščitila Charlieja pred njim, raje sama postane njegova tarča. Ko jo Dean zlorabi, se Lizzie odloči, da ima dovolj, in zbeži. Vendar ne ve, ali bo lahko še naprej ščitila brata Charlieja in psičko Trixie. Kanadska pisateljica Mary Jennifer Payne piše predvsem za starejšo mladino, med drugim je znana po seriji romanov Hčerke svetlobe, ki se dogajajo v bližnji prihodnosti. Doslej so v tej zbirki izšle tri knjige. Je tudi učiteljica otrok s posebnimi potrebami v šoli v Torontu v Ontariu, ki so tudi sami zlahka žrtev nasilja.