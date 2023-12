Moste med poezijo in prozo

Dušan Šarotar

Nikomah poroča

Goga, 2023

Novi roman Dušana Šarotarja se giblje med poezijo in prozo, besedilo pa spremljajo njegove avtorske fotografije. Boris A. Novak je o njem zapisal: »Enkratna knjiga, literarna mojstrovina sui generis. Redkokdaj sem bral jezik, ki bi bil tako odmerjen in miren in bi vzpostavljal tako distanco opazovanja in pripovedovanja, obenem pa bi bil tako pomensko večplasten in čustveno do skrajnosti nabit z energijo in bolečino. Osupljivo je mešanje časov, celo celih zgodovinskih obdobij, vse to pa z minucioznimi opisi čutno nazornih detajlov. Od nastanka kozmosa prek milijard zvezd do zadnje kapljice vode, ki blodi svetlobna leta daleč, od Sokrata, Platona, Aristotela in naslovnega Nikomaha do današnjega časa turizma, beguncev in vojn, konzumacije in razpadanja sveta, vsa lepota in vsa groza! Vso to bolečino zgodovine zmore nositi in vso to svetlobo čudežev bivanja zmore izraziti le velika in čista duša. Nomen omen: Dušan.«

Elena Ferrante

Nadležna ljubezen

Prevedla Daša Perme Jurjavčič

Cankarjeva založba, 2023

Pri Cankarjevi založbi je v prevodu Daše Perme Jurjavčič izšel že osmi prevod katere od knjig neapeljske pisateljice Elene Ferrante, ki se je proslavila zlasti s tako imenovanim neapeljskim ciklom, tetralogijo o prijateljstvu med otroštvom in odraslostjo, kompleksnosti odnosov in družbenopolitičnih razmer v Italiji sredi 20. stoletja. Po njej je tako kot po romanu Zlagano življenje odraslih nastala serija, po Izgubljeni hčeri in Nadležni ljubezni pa film. Omenjeni roman je prvi, pod katerega se je podpisala, govori pa o vrnitvi 45-letne Dalie v negostoljubni Neapelj po utopitvi njene mame. V rodnem mestu odkriva potlačeno resnico o svoji družini, moških svoje matere in očetovih zlorabah. Najdbe jo pretresejo, raziskovanje pa približa sebi.

Laura Buzeti

Posuj se s pepelom vaših očetov

Litera, 2023

Romaneskni prvenec Posuj se s pepelom vaših očetov prekmurske pisateljice Laure Buzeti, je bil eden odmevnejših prvencev letošnjega leta. Bil je v ožjem izboru za nagrado za najboljši literarni prvenec, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Zgodba se dogaja v Varšavi na Poljskem od 6. do 8. decembra 1970 in prepleta zgodovinske elemente s fikcijo. Takrat je zahodnonemški kancler Willy Brandt obiskal Poljsko in pokleknil pred spomenikom heroja v varšavskem getu med drugo svetovno vojno. To je bil prvi obisk nemškega kanclerja na Poljskem po drugi svetovni vojni. Zgodba pa se razvija skozi oči treh protagonistov, in sicer novinarke in pesnice Dorote, njenega brata Floriana in fotonovinarja Otta iz Zahodne Nemčije. Kot pravi avtorica, je to »zgodba, ki govori predvsem o spominjanju, sprejemanju, o tem, kako iti naprej od tega, kar je bilo, če sploh lahko«.

Sebastian Fitzek

Piši ali umri

Učila, 2023

Mojster psiholoških srhljivk, pisatelj in novinar Sebastian Fitzek očitno rad sodeluje pri pisanju kriminalk, saj je tokat ustvarjalnost delil z novinarjem Mickyjem Beisenherzem. Zgodba se začne, ko skrivnostni bolnik zasebne psihiatrične bolnišnice Carl Vorlau trdi, da je pred meseci ugrabil sedemletno Pio in jo odpeljal na skriven kraj. Vorlau se bo o svojem dejanju pogovarjal zgolj z eno samo osebo – z duhovitim in nekonvencionalnim literarnim agentom Davidom Dollo. Vorlau mu predstavi vražjo ponudbo, saj želi, da mu agent priskrbi založniški predujem v višini milijona evrov za srhljivko z naslovom Ubil bom nekaj, česar ti ne vidiš. Za nagrado Vorlau obljubi, da bo iz Dolle naredil junaka, ki deklico v zadnji sekundi reši pred gotovo smrtjo. Če pa bo Dolla to zavrnil, Vorlau ne bo zgolj pustil Pie umreti, ampak bo tudi za vedno uničil agentovo življenje.