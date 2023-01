Na Berlinalu prva slovenska knjiga

Organizatorji mednarodnega filmskega festivala v Berlinu – Berlinale Co-Production Market so obvestili javnost, da je knjiga slovenske pisateljice, prevajalke, publicistke in urednice portala Disenz Dijane Matković Zakaj ne pišem (2021), ki je izšla pri Cankarjevi založbi, uvrščena med enajst izbranih literarnih predlog, ki bodo 20. februarja 2023 predstavljene v Berlinu v okviru prireditve Books at Berlinale in v sodelovanju s frankfurtskim knjižnim sejmom.

Gre za prvi slovenski knjižni naslov doslej, ki ga je žirija uvrstila v ožji izbor.

Avtofikcijski, esejistični roman Zakaj ne pišem, ki je tudi v Sloveniji velika leposlovna knjižna uspešnica, toplo sprejeta tako pri bralcih kot tudi literarnih kritikih, je bil izbran med 190 naslovi iz več kot 30 držav. Gre za prvi slovenski knjižni naslov doslej, ki ga je žirija uvrstila v ožji izbor. V obrazložitvi je komisija zapisala, da so pri vseh izbranih naslovih prepoznali velik potencial za možnost adaptacije v film in televizijsko nadaljevanko.

Založbe in literarne agencije bodo naslove predstavile več kot 550 producentom in investitorjem koprodukcij. Knjigo Dijane Matković bo v Berlinu predstavila Senja Požar, ki je v Mladinski knjigi pristojna za prodajo avtorskih pravic v tujino. Preostali izbrani knjižni naslovi prihajajo iz Avstrije, Francije, Nemčije, Mehike, Nizozemske, Španije, Velike Britanije in Norveške.

Kot so zapisali na založbi, Zakaj ne pišem s prizori iz avtoričinega življenja, ki so močno prepleteni z družbeno in literarno refleksijo, »pripoveduje o silnicah, ki tistim od spodaj onemogočajo eksistenco in ustvarjanje. Toda prav lahko bi bil naslov tudi Zakaj pišem, saj obenem pokaže, da se lahko krivicam zoperstavimo s preseganjem in spajanjem identitet v razredno zavest in z ustvarjanjem širše, solidarne skupnosti. Gre za roman tega trenutka, roman družbe poznega kapitalizma 21. stoletja, ki mu je Dijana Matković našla jezik – odkrit do bolečine, prežet z analitičnim dvomom in bojevit v svoji zahtevi po resnici«.