Na robu čiste zrelosti ohranjati mladostno igrivost

»Poezija izraža vrednote, ki jih iščem tudi v ljudeh,« je pesnica Alja Pušič (2003) v Delovi rubriki Mlado pero spomladi dejala o svojem delu – delu, ki ji je nekaj mesecev pozneje prineslo tudi nagrado mlado pero za najboljšega avtorja ali avtorico. Tej se zdaj pridružuje tudi zmaga na festivalu mlade literature Urška, katerega finale je pretekli petek potekal v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Temelji festivala, ki je te dni sklenil že svojo 24. edicijo, ostajajo enaki: gre za sidrišče in stičišče mladih avtoric in avtorjev, starih od 15 do 30 let, ki se pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) družijo in merijo na šestih regijskih srečanjih, na situ pa po presoji selektorjev vsako leto ostane pet finalistov, ki se potegujejo za naziv uršljanke oziroma uršljana.

Kot pravi letošnja državna selektorica, pesnica Ana Pepelnik, se je izbira začela, ko je »prejela 22 šifriranih besedil. Nekako sem pričakovala, da bo delo lahko, da bom zelo hitro z izločanjem obdržala samo še pet tekstov. Ampak se mi je malo zataknilo, ker je večina delovala zelo vešča pisanja, nikakor ne naivno in nepremišljeno. Povečini so bile to pisave, ki se zavedajo svoje pozicije v svetu in družbi, ki prevprašujejo zunanje in potem premišljeno izrekajo. To je bil prvi vtis.«

Čez čas je ostalo le še pet besedil – letošnji finalisti so bili Sandro Čeh, Pia Jovanovič, Mirjam Jurša, Alja Pušič in Amadeja Rek –, »od tega tri poezije, eno dramsko delo in kratke zgodbe. Med njimi sem krožila in pretehtavala skoraj do zadnjega momenta. Presoja o čemerkoli je težka naloga, ker je težko biti objektiven, predvsem to. Na koncu sem izbrala poezijo, ki je tako suverena, da bi je lahko bilo še malo več, da lahko nastane knjiga.«

Na razpis so se letos sicer prijavili sto trije literarni ustvarjalci iz Slovenije in zamejstva, od tega 29 avtorjev in 74 avtoric, več kot polovica pa jih je sodelovala prvič.

Poezija, izpisana in uglasbena

Med finalisti je na petkovi podelitvi slavila pesnica in študentka arhitekture Alja Pušič, ki je pisati začela na literarni delavnici II. gimnazije Maribor pod mentorstvom pesnice Nine Medved. Njene pesmi so bile doslej objavljene na številnih portalih, v zbornikih in tiskanih medijih ter nagrajene z Beletrinino nagrado naj pesem 2021, rdečo nitjo 2024 in nagrado mlado pero 2025.

Je tudi dvakratna finalistka Pesniške olimpijade in Male Veronike 2021, kot finalistka letošnjega Pesniškega turnirja pa je prejela nagrado občinstva. Ob tem je Alja Pušič pod imenom bambus z Gašperjem Drevom pri zavodu Dve luni izdala album uglasbene poezije neskončno dolgi pogovori, s skupino bambus pa trenutno koncertirajo po Sloveniji.

Kot je spomladi pojasnila za Delo, najraje piše v prostoru, ki se razpne med večerom in jutrom, pri tem pa svojih pesmi ne popravlja in je proces, kot pravi, »zelo kratek. Pesem nastane v hipu, v nekaj minutah, in če ne deluje v celoti, jo takoj zavržem. Kot dobro pesem dojemam takšno, ki je v časovnem okviru zanosa njenega pisanja zmožna korespondence znotraj pesmi ter med papirjem in mano kot 'obrtnico' – se pogovarja navzven in navznoter, nekaj prebija iz nje. Pisanja ne dojemam kot terapijo, temveč imam ukvarjanje s sabo in ukvarjanje s poezijo strogo ločeni, kar zmeraj preseneti kolege, ko jim povem, da pesem zame ne predstavlja olajšanja na osebni ravni.«

Možnosti za spodletelosti

Selektorica Ana Pepelnik v utemeljitvi poudarja, da poezija Alje Pušič prepriča z »veščo, izdelano pisavo, na robu čiste zrelosti, ki pa kljub temu ohranja mladostno igrivost in možnosti za spodletelosti. Takšen je povečini tudi v ozkih stolpcih navzdol padajoč zapis njenih pesmi, ki lahko pripelje skoraj do rahlega zaklinjanja, in po drugi strani pesem kot zračna prozna forma brez interpunkcije. Strmenje skozi oči otroka, mladega človeka ali korespondiranje s težo pesnjenja drugih.«

Ob zavidanja vredni izdelanosti in veščini pisanja se zdi, še dodaja selektorica, »da je poezija avtorice še vedno odprta, pozorna na svojo bližnjo okolico in jezik, za katerega se drži, in s tem pripravljena tudi na obsežnejša in daljša kroženja«.

Alja Pušič si je z nazivom uršljanke prislužila možnost izdaje knjižnega prvenca pod okriljem JSKD, v okviru festivalskega finala pa se je v Slovenj Gradcu s svojim prvencem Bila sem jezero predstavila tudi lanska zmagovalka, pesnica Aiko Zakrajšek, ter zmagovalka letošnje edicije literarnega natečaja Mentorjev feferon Helena Pirih Rosa, ki je slavila s pesmijo Prazniki.