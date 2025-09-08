Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

V Nacionalnem mesecu skupnega branja 2025 in promocijski akciji Beremo skupaj pobudniki in soorganizatorji pozornost dajejo predvsem glasnemu branju in pripovedovanju.

Z letošnjo edicijo največje manifestacije branja v svet pisane in govorjene besede vabijo vse, predvsem pa tiste, ki so že pozabili, kakšno moč imajo lahko knjige in zgodbe.

Ko pripovedujemo zgodbe ali jih beremo na glas, besede oživijo, zgodbe pa zaživijo v skupnosti. Skupno branje nas povezuje – bodisi kot poslušalce bodisi kot pripovedovalce, saj v nas prebuja radovednost, empatijo in ljubezen do literature.

Pobudniki si želijo, da tudi javni prostori, kot so ulice in parki, nakupovalna središča in sredstva javnega prevoza, postanejo domovi knjig, v katerih bi se vsakdo čutil povabljenega, da prisluhne in sodeluje. Vsaka prebrana stran je korak bližje k ustvarjanju bralne kulture, ki nas bogati in združuje.

Pridružite se jim pri deljenju najljubših zgodb z drugimi: s sošolci, prijatelji, sodelavci, naključnimi znanci … Le skupaj lahko krepimo moč branja in pripovedovanja!

PLAKAT Beremo skupaj Ilustracija Ančke Gošnik Godec iz knjige Za lahko noč Ele Peroci (Mladinska knjiga Založba, 2012)

Dogodki v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2025 so zbrani na vseslovenskem bralnem zemljevidu, v t. i. dogodkovniku na uradni spletni strani Nacionalnega meseca skupnega branja. V bogatem koledarju dogodkov lahko poiščete najrazličnejše dogodke, povezane z branjem, v vaši bližini, izvajalci pa boste na njem našli vrsto idej za nadaljnje delo.

Novost Nacionalnega meseca skupnega branja 2025 je pobuda 10 minut za branje. Z njo bodo pobudniki NMSB spodbujali k vsakodnevnemu desetminutnemu branju, in to ne samo v vzgojno-izobraževalnih okoljih, temveč tudi na javnih prostorih, v kulturnih ustanovah, podjetjih in na drugih lokacijah. Želijo si, da bi pobuda 10 minut za branje postala stalna vseslovenska praksa, ki bi predvsem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah našla svoje mesto v šolskem dnevu.

Nacionalni mesec skupnega branja 2025 poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske komisije za UNESCO.

NMSB 2025 so zasnovali: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ter mestne knjižnice v Ljubljani, Mariboru in Kranju.

Partnerji akcije: Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Javna agencija za knjigo RS, Zavod RS za šolstvo, Mladinska knjiga Založba, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Aktivno se vključujejo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica, Tedni vseživljenjskega učenja, Mreža za družinsko pismenost, Goriška knjižnica Franceta Bevka in Zveza prijateljev mladine Slovenije z društvi in zvezami po vsej Sloveniji.

Medijski podporniki: RTV Slovenija, Delo, Primorski dnevnik, Gorenjski glas, Bukla, Ciciban, Cicido, Pil in Galeb.

Sponzorji: Krka, Europlakat, Mediabus.

Nacionalni mesec skupnega branja 2025 spremlja plakatno-komunikacijska akcija Beremo skupaj. V okviru akcije, ki jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS s partnerji, bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom, splošnim knjižnicam in drugim ustanovam, ki spodbujajo branje, razdelili več tisoč plakatov in razglednic. K branju organizatorji vabijo tudi z mestnim plakatiranjem in oglaševanjem na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa.

Z letošnjega plakata Beremo skupaj vas h glasnemu branju in pripovedovanju nagovarja ilustracija priznane slovenske slikarke in ilustratorke Ančke Gošnik Godec iz slikanice Ele Peroci z naslovom Za lahko noč (Mladinska knjiga založba, 2012). Z njo povezujemo vse akterje letošnjega Nacionalnega meseca skupnega branja v skupno zgodbo.

Berimo skupaj!

