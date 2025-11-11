Szalay je prvi britansko-madžarski avtor, ki je osvojil nagrado booker

Britansko-madžarski pisatelj David Szalay je v ponedeljek prejel nagrado booker. Priznanje je prejel za roman Flesh z mučno zgodbo o madžarskem izseljencu in njegovi poti od revščine do bogastva. Za najbolj prestižno britansko literarno nagrado je bilo nominiranih še pet avtorjev, nagrada pa je vredna 50.000 funtov (58.000 evrov).

Szalay je bil že leta 2016 nominiran za to prestižno literarno nagrado za svoje delo All That Man Is. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je njegov šesti roman Flesh neprijetna raziskava moškosti, v kateri avtor sledi madžarskemu glavnemu junaku od vojaške službe v domovini do dela za izredno bogate prebivalce Londona. Mučno življenje lika vključuje razmerja s starejšimi ženskami in bojevanje v Iraku.

Szalay je postal prvi britansko-madžarski avtor, ki je osvojil nagrado booker.

Pet sodnikov je pregledalo 135 knjig, da bi izbrali najboljše delo dolge proze, napisano v angleščini in objavljeno v Združenem kraljestvu ali na Irskem med 1. oktobrom 2024 in 30. septembrom letos. Med šestimi deli, ki so se uvrstila v ožji izbor, je eno prevladovalo v razpravi, je dejal predsednik žirije Roddy Doyle. Roman Flesh je označil za edinstvenega in izjemnega. »Nikoli še nismo prebrali česa podobnega. V mnogih pogledih gre za mračno knjigo, a jo je užitek brati,« je dejal Doyle, pisatelj, ki je bookerja prejel leta 1993.

Žirijo za nagrado so letos sestavljali še igralka Sarah Jessica Parker, avtorici Ayobami Adebayo in Kiley Reid ter kritik in pisatelj Chris Power.

Avtor šestih leposlovnih del

Kot je v intervjuju po uvrstitvi njegovega romana na daljši seznam Szalay povedal za organizacijo Booker Prize, je vedel, da želi napisati knjigo, ki se začne na Madžarskem, konča v Angliji in raziskuje »kulturne in gospodarske razlike, ki zaznamujejo« sodobno Evropo. »Pisanje o madžarskem priseljencu v času, ko je Madžarska vstopila v EU, se mi je zdelo očitna izbira,« je dodal.

Rojen v Montrealu v Kanadi je Szalay odraščal v Londonu, danes pa živi na Dunaju. Je avtor šestih leposlovnih del.

V ožjem izboru za nagrado so letos bili še skoraj 700 strani dolg roman The Loneliness of Sonia and Sunny indijske avtorice Kiran Desai in 200 strani dolg triler Audition ameriške pisateljice Katie Kitamura. Žirija je na ožji seznam uvrstila še družinsko sago Flashlight ameriške pisateljice Susan Choi, The Rest of Our Lives ameriškega pisatelja Benjamina Markovitsa ter The Land in Winter angleškega literata Andrewa Millerja.

Bookerja je lani prejela britanska pisateljica Samantha Harvey za knjigo Orbital, ki pripoveduje o astronavtih, ki krožijo okrog Zemlje.