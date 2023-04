Nagrada za prevod Janini Kos

V nadaljevanju preberite:

Janina Kos je letošnja dobitnica Nodierove nagrade za najboljši prevod iz francoščine v slovenski jezik, in sicer za prevod romana Anomalija sodobnega francoskega pisatelja Hervéja Le Telliera. Nagrado so podelili včeraj, ko je v Cankarjevem domu potekal pogovor s pisateljem Davidom Diopom. Tudi njegovo večkrat nagrajeno knjigo Več kot brat je prevedla Janina Kos. Po besedah članic žirije, Nine Gostiša, novinarke časopisa Delo, Tanje Lesničar Pučko, novinarke časopisa Dnevnik, ter Florence Gacoin-Marks, profesorice na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je bilo leto 2022 zelo plodno za prevajanje francoske književnosti v slovenski jezik.