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    Knjiga

    Nagradi mlado pero Juliji Lukovnjak in Evi Ule

    Šesta sezona rubrike Mlado pero se je pred Švicarijo v parku Tivoli sklenila s podelitvijo nagrad pisateljici Juliji Lukovnjak in literarni kritičarki Evi Ule.
    Nagradi mlado pero sta prejeli pisateljica Julija Lukovnjak (2000, na fotografiji desno) in literarna kritičarka Eva Ule (2001). FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Nagradi mlado pero sta prejeli pisateljica Julija Lukovnjak (2000, na fotografiji desno) in literarna kritičarka Eva Ule (2001). FOTO: Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    23. 6. 2026 | 19:40
    23. 6. 2026 | 19:43
    3:35
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    Ob nagradi kresnik smo nocoj že petič zapored podelili tudi nagradi mlado pero. V okviru projekta, s katerim v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, spodbujamo literaturo mlajših generacij v slovenski publicistiki, sta ju prejeli pisateljica Julija Lukovnjak (2000) in literarna kritičarka Eva Ule (2001).

    V šesti sezoni rubrike Mlado pero, ki avtorje poezije, proze in dramatike združuje z literarnimi kritiki, se je tudi tokrat predstavilo šestnajst raznolikih in zrelih avtorskih glasov. Iz nabora osmih avtorjev je nagrado mlado pero in z njo denarno nagrado v vrednosti 1000 evrov prejela pisateljica fantazijske književnosti Julija Lukovnjak, ki se je v rubriki prvič predstavila pred leti, ko je bil za njo romaneskni prvenec Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa, prvi del megalomanske pustolovščine o fantu, ki se znajde v svetu čarovnikov, nimf in zloglasnih razduševalcev.

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    Julija Lukovnjak: V svetu svetlobnih nimf in goste teme

    Danes se avtorica, ki je na ljubljanski filozofski fakulteti diplomirala iz filozofije ter primerjalne književnosti in literarne teorije, trenutno pa nadaljuje magistrski študij filozofije, podpisuje pod tretji del načrtovane petdelne fantazijske serije in poudarja, da se v njene imaginarne svetove vpenja vse več vprašanj sodobnosti.

    Kot beremo v utemeljitvi, njeno delo zaznamujejo »izredna domišljijska širina, vsebinska večplastnost in pripovedna disciplina, v kateri se prepletata iskriva radovednost in umerjena zrelost. Gre za ambiciozno in pogumno, a vselej premišljeno pisavo, ki dosledno dokazuje, da je tudi domača fantazijska književnost prostor tehtnega premisleka o vprašanjih odraščanja, identitete, odgovornosti, oblasti in moči.«

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    Molitev k bližini: o pesniški zbirki Mile Kodrič Cizerl

    Knjiga kot prostor dialoga

    V naboru osmih kritikov je na podelitvi, ki se je prvič odvila ne na Rožniku, pač pa pred Švicarijo v parku Tivoli, slavila literarna kritičarka Eva Ule, ki končuje magistrski študij slovenistike in primerjalne književnosti, ob tem pa piše literarne in stripovske kritike, moderira in organizira literarne dogodke ter ureja prispevke literarne redakcije na portalu Koridor – križišča umetnosti.

    Njeno pisanje korenini »v natančnem, skrbnem in premišljenem branju ter v pogumu za jasno, ostro, a nikdar cinično izrekanje,« prebiramo v utemeljitvi. »Njen uvid, zmožen prodreti v notranjo zgradbo besedila, se vselej odpira navzven, v domačo in tujo literarno produkcijo, njegovo interpretativno širino pa spremljata humanistična drža in globoka naklonjenost knjigi kot prostoru dialoga.«

    V rubriki so se v sezoni 2025/26 poleg nagrajenk predstavili še prozaist Luka Školč, pesnica Lara Božak, dramatičarka Lučka Neža Peterlin, pesnica Mila Kodrič Cizerl, dramatičarka Iva Štefanija Slosar, dramatičarka in pesnica Nika Šoštarič, prozaist in pesnik Alen Golež ter kritičarke Izabella Rajh, Danijela Sitar, Maša Mramor, Nastja Uršula Virk, Brina Jerko, Nejka Jevšek in Mija Suljanović.

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